Об этом пишет в телеграмме руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз", - написал Ермак.

В настоящее время продолжают принимать туристические документы в таких странах, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

Также эту информацию подтвердили и РосСМИ.

1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали по вопросу запрета россиянам въезда в ЕС Верховная Рада Украины призвала Европейский союз прекратить выдачу туристических виз гражданам России, отменить уже полученные визы и продолжить введение санкций.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич считает, что страна должна остановить действие безвизового соглашения с Россией, которое действует с 2008 года.

6 сентября Еврокомиссия одобрила полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

9 сентября Латвия ограничила въезд гражданам РФ.

В пятницу, 9 сентября, Совет ЕС принял полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.