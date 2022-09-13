Девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян
Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы гражданам России
Об этом пишет в телеграмме руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз", - написал Ермак.
В настоящее время продолжают принимать туристические документы в таких странах, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.
Также эту информацию подтвердили и РосСМИ.
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