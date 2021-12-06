Девять регионов Украины планируют перевести сразу из "красной" в "желтую" зону карантина

Об этом идет речь на Правительственном портале.



Вопрос о переводе девяти областей в "желтую" зону обсудили во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.



"В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе 9 регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности", - отмечается в сообщении.



По состоянию на 6 декабря в "красной" зоне эпидопасности находятся столица и 18 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривенсканя, Сумская, Херсонская, Хмельницкая , Черниговская и Черкасская

Напомним, с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов разрешается только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 6 декабря Закарпатье находится в "желтой" зоне карантина, в "оранжевой" осталась только Полтавщина.