Девять лет в борьбе за Украину: добровольческий полк "Азов" отмечает годовщину создания
5 мая девятая годовщина создания добровольческого полка "Азов". Сейчас это "Гвардия наступления" – отдельная бригада специального назначения
В 2014 году добровольцы создали в Бердянске "Азов". Основателем и лидером стал бывший политзаключенный Андрей Билецкий.
17 сентября того же года батальон по приказу тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова реорганизовали и назвали - Добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения "Азов", а 11 ноября уже - Отдельный отряд специального назначения "Азов" подчинен воинской части 3057 Национальной Гвардии Украины штаб-квартирой в Мариуполе.
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"Азов" стал первым в Украине подразделением, перешедшим на стандарты НАТО. В структуре полка танковое и артиллерийское подразделения, подразделения моторизованных стрелков, военная разведка, инженерная служба, а также снайперское, медицинское и транспортное подразделения.
Далее командиром ОЗСП стал Игорь Михайленко, впоследствии Максим Жорин, а четвертым возглавил "Азов" Денис Прокопенко, вместе с бойцами защищавший Мариуполь в 2022 году.
Подразделение участвовало в военных операциях на территории проведения Антитеррористической операции (АТО), Операции объединенных сил (ООС).
В частности, в апреле 2014 года подразделение защищало Мариуполь от террористических сил "ДНР" и вооруженных сил РФ. 13 июня город освободили.
Впоследствии День освобождения Мариуполя праздновали парадом.
Одним из наиболее известных сражений полка "Азов" является оборона металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе во время российского вторжения в Украину. По данным командования с 24 февраля по 15 апреля 2022 года, украинские бойцы уничтожили около 2,5 тысячи российских оккупантов.
Полк стал мощью обороны города и Азовстали. Однако согласно приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского с целью сохранения жизней держание Мариуполя было прекращено 20 мая 2022 года.
Многие защитники до сих пор в плену.
Сейчас Азов уже не полк, это отдельная бригада специального назначения в системе Министерства внутренних дел Украины. Та же "Гвардия Наступления", 12-я бригада НГУ "Азов". Ребята продолжают выполнять задания на фронте.
"Азов" продолжает набор, военную подготовку и согласование добровольцев для освобождения оккупированных территорий.
Желающие присоединиться к рядам "Азова" или перевестись из других подразделений смогут обратиться за единственным номером рекрутингового центра бригады для всей Украины +38 073 033 4308 или заполнить анкету онлайн .
Рекрутинговые центры: Киев – ул. Евгения Коновальца, 36В, Львов – ул. Пекарская, 41, Одесса – ул. Канатная, 93, Днепр – ул. Европейская, 30
- 21 сентября 2022 года в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- 23 января жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко заявила , что около 2 000 воинов из Азовстали до сих пор в плену.
- Петиция с просьбой провести День чествования защитников Мариуполя 20 мая набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
- В столице на фасаде одного из домов появилась огромная стенопись с напоминанием о пленных украинских героях, защищавших город Мариуполь и Азовсталь.
- Семьи погибших защитников Мариуполя и Патронатная служба "Азова" призывают украинцев поддержать проект создания памятного комплекса азовцам на Певческом поле в Киеве.
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