Девять лет был личным адъютантом Путина: в России на учениях погиб министр МЧС
На межведомственных учениях в Норильске погиб глава российского министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев
Об этом сообщает пресс-служба МЧС, передает РБК.
"С грустью сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.
Российские СМИ пишут, что министр пытался спасти сотрудника съемочной группы, который с выступа сорвался в воду, но сам разбился о выступающий камень. Отмечается, что сотрудник также погиб.
Напомним, что с 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина.
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