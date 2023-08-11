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Девять из 10 кадровых военных РФ воюют в Украине по принуждению, – воин ССО Браво

11 августа, 2023 пятница
23:41
Война с Россией

Большая часть кадровых российских военных, которые воюют против Украины, вынуждены делать это по принуждению, а не по собственным убеждениям.

Об этом указал воин подразделения информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины на позывной Браво.

"Девять из десяти человек рядового или сержантского состава вооруженных сил России (не включая частных компаний или привлеченных российских узников), то есть именно кадровых военных – это люди, которые пришли по принуждению. Один из них может быть идейным, думать, что именно здесь он уничтожит какие-то так называемые нацистские нарративы", – сказал военный в интервью, опубликованном на ютуб-канале ССО.

Относительно роли подразделений ИПСО в составе ССО в борьбе против россиян Браво отметил, что их задача – уменьшить способности врага на поле боя. То есть, военные делают все, чтобы заставить противника отойти от занимаемых позиций, сдаваться в плен ради сохранения своей жизни, саботировать приказы командования и возвращаться на свою территорию, чтобы решать социально-бытовые вопросы у себя дома, а не на территории нашей страны.

"Но они почему-то боятся своего диктатора больше, чем преступных приказов своего командования. И мы нивелируем это, работаем над этим", – добавил он.

  • Как сообщали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в рамках проекта "Хочу жить" ежемесячно фиксируют около 3000 обращений от россиян, изъявляющих желание сдаться в плен Украине.
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