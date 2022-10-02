Об этом говорится в совместном заявлении , опубликованном в воскресенье, 2 октября 2022 года, на сайте польского президента Анджея Дуды.

В нем отмечается, что президенты восьми государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и "собственными глазами увидели последствия российской агрессии".

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию", – указывают они.

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Кроме того, президенты государств Центрально-Восточной Европы выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в Альянсе.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", – подытоживается в заявлении.

Ее подписали: президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решение о принятии в НАТО должно приниматься всеми странами-участницами Альянса.

Также 1 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент", главное – продолжать поддержку.

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