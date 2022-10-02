English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Девять государств НАТО официально согласились на членство Украины

Девять государств НАТО официально согласились на членство Украины

2 октября, 2022 воскресенье
13:10
война с Россией

Президенты девяти стран-участниц НАТО осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине

Об этом говорится в совместном заявлении , опубликованном в воскресенье, 2 октября 2022 года, на сайте польского президента Анджея Дуды.

В нем отмечается, что президенты восьми государств НАТО были в Киеве уже во время полномасштабной войны и "собственными глазами увидели последствия российской агрессии".

"Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать любую украинскую территорию", – указывают они.

Читайте также: Окончательная позиция НАТО сформируется после рассмотрения заявки Украины в 30 столицах, - Джердж

Кроме того, президенты государств Центрально-Восточной Европы выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО в 2008 году по поводу будущего членства Украины в Альянсе.

"Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного вывода войск из всех оккупированных территорий и призываем всех членов Альянса существенно увеличить военную помощь Украине. Все, кто совершает преступления агрессии, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", – подытоживается в заявлении.

Ее подписали: президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский, президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент.

  • 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
  • Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.
  • Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.
  • 1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решение о принятии в НАТО должно приниматься всеми странами-участницами Альянса.
  • Также 1 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент", главное – продолжать поддержку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
НАТО
Читайте также:
Ненсі Пелосі
1 октября, 2022 суббота
У Байдена назвали неожиданностью заявку Украины на вступление в НАТО, - Politico
30 сентября, 2022 пятница
РФ будет выдвигать ультиматумы до 10 октября, после чего начнется период большого торга, - политолог Кулик
Володимир Путін
2 октября, 2022 воскресенье
"Я вижу сразу": Буданов рассказал, сколько "двойников" есть у Путина
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.68
    Покупка 40.68
    Продажа 41.64
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
2 октября
13:54
В Анкаре появился Украинский парк
13:34
Интервью
Фронтмен группы "Нумер 482": На нуле 21 день х@рячили по нам конкретно
13:27
Обновлено
ВСУ полностью зачистили Лиман на Донетчине, - Зеленский
13:11
Петр Порошенко и бойцы ТРО
Если бы не вы, неизвестно как разворачивались бы события: Порошенко поздравил воинов и воительниц ТРО
13:10
"Возвращайтесь домой в черных пакетах или сдавайтесь в плен": украинские пограничники призвали россиян сделать выбор
13:01
Кулеба - Блинкен
Блинкен пообещал Кулебе, что США будут усиливать военные позиции Украины
12:53
В России заблокировали SoundCloud
12:32
В порт Черноморск прибыло под погрузку пятое судно в рамках "зерновой инициативы"
12:30
"Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны": в Германии выйдет фейсбук-дневник Жадана
12:23
Зинченко повторил достижение Лужного в чемпионате Англии
11:46
Украинский боксер одержал 12 победу в карьере
11:34
В Николаевской области ВСУ сбили 5 из 7 вражеских дронов-камикадзе
11:24
Обновлено
В Индонезии из-за беспорядков на футбольном матче погибли 129 человек
11:19
Эксклюзив
Цель ВСУ после освобождения Правобережья Херсона превратить Крым из "непотопляемого авианосца" в мишенное поле, - военный эксперт Грабский
11:15
В Сумской области у телебашни взорвался автомобиль "Укртелекома". Водитель погиб
10:52
С 24 февраля Россия отняла жизнь у 412 украинских детей, - ювенальные прокуроры
10:46
Инфографика
доллар
Курс валют на 2 октября: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
10:29
Ллойд Остин
В Пентагоне отреагировали на заявку Украины о вступлении в НАТО
09:57
Возле Золотого в Луганской области Россия потеряла 60 человек
09:53
Инфографика
ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 60 тыс. коккупантов
09:25
Россия утром атаковала Запорожье и окрестности ракетами С300
09:24
Николай Княжицкий
Россию ждут бунты, кризис и распад
09:17
Британская разведка назвала причины поражения РФ в Лимане
09:03
Эксклюзив
Путин будет удерживать Херсон до конца, потому что считает его своей большой победой, - военный эксперт Ступак
08:57
Обновлено
УПЛ: "Металлист 1925" победил "Колос", а "Верес" сыграл вничью с "Рухом". Результаты всех матчей 5-го тура
08:54
Россия убила на Донетчине еще троих гражданских и ранила девятерых
08:48
Путин готов пожертвовать обороной Луганщины ради содержания оккупированных территорий на Юге Украины, - ISW
08:32
Эксклюзив
Есть определенное продвижение ВСУ в сторону Херсона. Поражены техника и скопление живой силы врага, - советник городского головы Головня
08:31
Захватчики пытаются сорвать активные действия ВСУ по отдельным направлениям, - Генштаб
08:20
Эксклюзив
Силовики перестанут поддерживать Путина, как только поймут, что речь идет об их уничтожении, – российский оппозиционер Яковенко
08:05
На территории Крыма рашисты приведены в полную боевую готовность
07:42
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится в Киев и Москву
06:36
За сутки Россия потеряла на украинском юге 64 военных и 16 танков, - ОК "Юг"
03:56
Кривой Рог
Россия ударила дроном-камикадзе по центру Кривого Рога
03:36
Владимир Путин
"Я вижу сразу": Буданов рассказал, сколько "двойников" есть у Путина
03:13
В Николаеве прогремели взрывы
01:43
Путин не прислушался к ФСБ, выступавшему против обмена героев Азовстали на Медведчука, - The Washington Post
00:57
Эдуард Соболь
Гол Соболя помог "Брюгге" одержать победу в чемпионате Бельгии
00:41
ВСУ убили на войне двух российских лейтенантов, - офицер Штефан
00:12
Обновлено
На фото военная техника оккупантов
После освобождения Лимана начнется деоккупация Луганской области, – Гайдай
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV