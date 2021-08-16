Девять эвакуированных Украиной афганцев попросили статус беженца

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП .

"Ночью рейсом из Кабула прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета", - заявил он.



Среди восьми украинцев прибыли трое членов экипажа. Всех их беспрепятственно пропустили.

По словам Демченко, часть афганцев было вида на жительство в Украине, 9 эвакуированы подали заявление о предоставлении статуса беженца. Часть вылетела в разные города мира.



"Те, кому некуда было улетать или направиться к родным или иметь возможность для проживания, пропущенные на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы", - заявил пресс-секретарь.

По его словам, представители ГТСУ будут заниматься ими по размещению и пребывания в Украине.