Девять эвакуированных Украиной афганцев попросили статус беженца
Девять граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала, попросили о статусе беженца в стране
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП .
"Ночью рейсом из Кабула прибыл самолет, на борту которого находилось 79 граждан. Большую часть составляли граждане Афганистана. Это те граждане, которые нуждались в эвакуации, и в сотрудничестве с МИД Украины попали на борт самолета", - заявил он.
Среди восьми украинцев прибыли трое членов экипажа. Всех их беспрепятственно пропустили.
По словам Демченко, часть афганцев было вида на жительство в Украине, 9 эвакуированы подали заявление о предоставлении статуса беженца. Часть вылетела в разные города мира.
"Те, кому некуда было улетать или направиться к родным или иметь возможность для проживания, пропущенные на территорию Украины, где их передали сотрудникам Миграционной службы", - заявил пресс-секретарь.
По его словам, представители ГТСУ будут заниматься ими по размещению и пребывания в Украине.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет вывез около 80 человек из Афганистана, в котором территории и власть захватил исламистское движение "Талибан"
- Украина эвакуировала из Кабула 79 граждан 8 украинцев и жителей еще шести стран.
- По данным МИД Украины, в Афганистане находятся около 50 граждан Украины .
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