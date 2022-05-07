Девушка, задержанная за публикацию видео обстрелов Одессы, призвала других не повторять ее ошибки
Украинка, задержанная из-за публикации видео ракетных обстрелов Одессы 7 мая, призвала других не поститься такого и напомнила об уголовной ответственности за эти действия
Об этом в телеграме сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Я, Черкес Ирина, сегодня, 7 мая, выложила в свою социальную сеть момент обстрела Одессы ракетами. То, что это карается законом, не знала. Призываю всех в дальнейшем подобного не делать, поскольку за эти действия предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 12 лет", – рассказала она.
- 7 мая россияне нанесли несколько ракетных ударов по Одессе, в результате чего разрушена инфраструктура. Информация о раненых и погибших пока отсутствует.
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