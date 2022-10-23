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OPINION

Девочки, скромность – фиговая штука

Лена Чиченина
23 октября, 2022 воскресенье
14:07
Мнение

И вопрос пола здесь почти не стоит. Просто мужчины часто не стесняются себя активно и иногда даже агрессивно раскручивать.

Начиталась здесь размышлений о страшном гендере) И уже не впервые слышу утверждение, что обычно женщине меньше доверяют как эксперту.

Как экспертке, сори.

Причем есть ссылки на какие-то исследования или опросы. Не буду спорить, но мои эмпирические знания абсолютно это отрицают. Приведу вам пример Юричка. Это мой дядя, брутал-сексист со всеми клише в гиперболизированной форме. Но в то же время он большой фанат Сони Кошкиной, доверяет ее мнению и восхищается интервью: "Вот она сделала того чмыря".

Взять другой пример – Лана Зеркаль. Я здесь посмотрела умышленно — ее интервью всегда набирают много просмотров, у редакторов она идет одним из первых в списке, когда нужно комментировать вопросы энергетики.

Среди фанатов Оксаны Забужко огромное количество мужчин. Это можно легко увидеть на ее многолюдных лекциях.

Кстати, успех таких женщин часто объясняют так называемым мужским поведением: аналитический склад мышления, конкретика в высказываниях, оперирование не эмоциями, а например цифрами. Хотя, конечно, это никакие не мужские черты, а личностные.

Самый популярный и лучше организованный кинофестиваль в Украине — Одесский. Можете даже не спорить – я офигела, когда впервые на него попала. Все сеансы начинаются вовремя, никакие задержки, вышколенные доброжелательные волонтеры, хорошее промо, хорошо составленная программа. Ни на одном фестивале я не успеваю посмотреть столько лент, потому что все как-то очень удобно составлено. Виктория Тигипко на прессухах или выступлениях обычно очень лаконична и конкретна. Руководящие должности на ОМКФ – за девушками.

Успех таких женщин часто объясняют так называемым мужским поведением: аналитический склад мышления, конкретика в высказываниях, оперирование не эмоциями, а, например, цифрами. Хотя, конечно, это никакие не мужские черты, а личностные

И сравним с проектами Гогольфеста: много талантливых представлений или перформансов, но традиционно они готовятся и подаются зрителям в страшном хаосе. А выступления руководителя Влада Троицкого – это всегда больше об эмоциях, чем о фактах.

И несмотря на это, говорят, проблема существует. Не буду и ее возражать, но считаю, что дело здесь и в позиционировании самих женщин тоже. Иногда складывается стойкое впечатление, что многие умные, талантливые и компетентные в своей профессиональной сфере девушки сами себя недооценивают и боятся "выдвинуться". Как будто считают, что недостаточно осведомлены, чтобы что-то там где-то комментировать. Думают, что будут слишком наглый или агрессивный вид. Знает ли фиг, что еще.

Вот часто апеллируют к телеку, мол, преимущественно туда приглашают экспертов-мужчин. Но давайте я вам расскажу, как все происходит. Эта сфера у нас довольно консервативная и часто ленивая. Редакторы, ведущие и гостевые, как правило, сосредотачиваются на определенных списках спикеров и на них зацикливаются. Нам нужны рейтинги и чтобы зрители не переключили, поэтому выбираем "хорошо говорящих" и максимально публичных и известных. Аудитория любит слушать харизматичных людей с узнаваемыми лицами.

И вопрос пола здесь почти не стоит. Просто мужчины часто не стесняются себя активно и иногда даже агрессивно раскручивать. Говорят увереннее и убедительнее. Говорить могут при этом как действительно что-нибудь умное, так и полную херню. Но уверенность — уже более половины дела.

Просто мужчины часто не стесняются себя активно и иногда даже агрессивно раскручивать. Говорят увереннее и убедительнее

В свое время я наблюдала за, простыми господами, Дианой Панченко. По сути, стереотипная инстаграммная девушка, которая подписывала фотки на пляже в купальнике цитатами из Марины Цветаевой (а это в мире гламурных барышень – просто напасть, каждая вторая такое лепит) Что она городила – сами понимаете. Но она всегда была так уверена в себе, что этим компенсировала все недостатки в профессии. Лично знаю немало мужчин, считавших ее невероятно разумной. Она никогда не мямлила, держала ровно спину и не боялась всех перебивать, обругаться и доминировать. Помню эфиры, когда она сидела посреди огромной студии в кресле, как Кэтрин Трамелл в полицейском участке в «Основном инстинкте». Перед ней сидели так называемые журналисты и благоговейно задавали вопросы, которые перемежались дифирамбами от Вячеслава Пиховшека.

Рейтинги зашкаливали. Люди говорят, ее даже хотели брать в одну из ватных политсил одним из главных лиц.

Потому что могу сказать, девочки, скромность – фиговая штука.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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