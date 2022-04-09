Девочка в красном пальто из фильма "Список Шиндлера" помогает украинцам в Польше
32-летняя Оливия Дабровски, известная своей ролью девочки в красном пальто из фильма "Списка Шиндлера" занимается координацией волонтеров и помогает убегающим от войны украинцам на границе с Польшей
Об этом Дабровски рассказала в Instagram.
Теперь она одета в ярко-желтый светоотражающий жилет с надписью "волонтер" и помогает в Польше украинским беженцам на границе.
"Только потому, что я молчала, не подумайте ни на секунду, что я ничего не делала – все это время мы вместе с мамой активно помогали беженцам физически или онлайн", – написала актриса.
По ее словам, ей уже удалось помочь десяткам беженцев, в том числе с поиском жилья и транспортом, которым людей доставляют в разные города Польши.
Также Дабровский собирает средства для помощи украинцам, которые вынуждены были покинуть родную страну из-за войны.
"Я ничего не жду, и никто из нашей группы волонтеров не хочет слышать "спасибо", мы просто делаем свою работу. Я сделаю все, что смогу, я никогда не забуду эти лица и глаза. К этому нельзя подготовиться, можно только вообразить ", – написала Дабровски.
Справочно. "Список Шиндлера" – всемирно известный фильм режиссера Стивена Спилберга, выпущенного в широкий прокат в 1993 году. Лента получила семь "Оскаров", в том числе за лучший фильм и режиссуру, семь премий BAFTA и три "Золотых глобуса".
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