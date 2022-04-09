Девочка-беженка в Великобритании нашла такую же куклу, как ту, что оставила в Украине

Об этом пишет BBC.



Благотворительная организация написала в twitter, что Вероника и ее мама были очень взволнованы, когда увидели куклу.







"Было особенным обнаружить, что эта кукла была такой же, как та, которую Вероника не смогла взять из дома. Минутка радости, это сделало наш день. Вероника поцеловала нас, когда уходила", - сказал основатель благотворительной организации и исполнительный директор Никола Доус.



Татьяна с дочерью приехали в Великобританию в четверг, в рамках программы "Дом для Украины". С собой привезли один чемодан и детскую коляску. , Принимающая семья связалась благотворительной организацией, чтобы попросить помощи в поиске практичных вещей.



В пятницу они поехали на склад, чтобы забрать подготовленные для них вещи, включая одежду, обувь, игрушки, подгузники и туалетные принадлежности.



Stripey Stork помогает семьям в Лондоне с 2013 года. Они используют модель, подобную продовольственному банку, чтобы обеспечить семьи с маленькими детьми вещами первой необходимости, а сейчас помогают украинским беженцам, прибывающим в Лондон.