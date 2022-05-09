Девочка Алиса, которую россияне разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали - в безопасности и вскоре попадет к родным

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.

"Маленькая Алиса с Азовстали находится в безопасности", – написала она.

Четырехлетний ребенок оказался без матери, потому что женщину во время эвакуации с завода рашисты отправили в фильтрационный лагерь.

"В настоящее время девочка Алиса уже в безопасности. Ее временно приютила работница Запорожской военной администрации", – написала она.

В скором времени Алису передадут на воспитание родным в безопасный регион Украины.

Денисова еще раз подчеркнула, что такие действия России нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Она выразила надежду, что этот факт учтет в расследовании Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.

Напомним, во время последней эвакуации с Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО.