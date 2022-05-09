Девочка Алиса, которую россияне разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали - в безопасности и вскоре попадет к родным
Сотрудница Запорожской ОВА приютила четырехлетнюю Алису, мать которой рашисты во время эвакуации с Азовстали отправили в фильтрационный лагерь
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в телеграме.
"Маленькая Алиса с Азовстали находится в безопасности", – написала она.
Четырехлетний ребенок оказался без матери, потому что женщину во время эвакуации с завода рашисты отправили в фильтрационный лагерь.
"В настоящее время девочка Алиса уже в безопасности. Ее временно приютила работница Запорожской военной администрации", – написала она.
В скором времени Алису передадут на воспитание родным в безопасный регион Украины.
Денисова еще раз подчеркнула, что такие действия России нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Она выразила надежду, что этот факт учтет в расследовании Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину.
- Напомним, во время последней эвакуации с Азовстали вывезли 4-летнюю девочку Алису, а ее маму забрали в ОРДЛО.
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