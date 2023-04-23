Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (США) в поединке американских боксеров Дэвис уже во втором раунде отправил Гарсию в нокдаун. Он продолжал доминировать на ринге и нокаутировал соперника в седьмом раунде ударом по корпусу.

Для непобедимого Дэвиса эта победа стала 29-й в карьере. Гарсия потерпел первое поражение.

Джервонта Дэвис отстоял звание "регулярного" чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг). Главным поясом в этой категории владеет другой американец – Дэвин Хейни. Он будет защищать титул абсолютного чемпиона мира 20 мая в бою против Василия Ломаченко из Украины.