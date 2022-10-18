Об этом в эфире Еспресо заявила нардепка от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"В ближайшее время, следующий год будут две основные проблемы с лекарствами. Первая – недостаток из-за большой девальвации гривны. Я подавала поправки, но невозможно их было принять во внимание. Я понимаю, что у нас военный бюджет, но у людей, которые зависят от жизненно важных лекарств, свой фронт", - рассказала она.

По ее словам, продолжается удорожание лекарств на 30%.

"Будем еще просить пересмотреть это решение в следующем году для того, чтобы люди не остались без лекарств. Это касается как украинских, так и иностранных лекарств, потому что большинство имеет зарубежное сырье", - сказала нардепка.

Стефанишина подчеркнула, что все мы зависим от курса иностранной валюты.

"Второй момент - то, что сейчас какая-то странная политика в Минздраве, которое начало выбрасывать с украинского рынка европейские препараты. Это происходит в соответствии с законом, принятым Радой еще в мае. Он предусматривает ручное управление рынком. Уже 35 препаратов на прошлой неделе выбросили, на очереди еще сотни препаратов. Организации призывают Минздрав прекратить этот процесс, потому что если это будут делать, то пациентов будут без лекарств оставаться", - подытожила она.