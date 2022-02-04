Deutsche Welle закрыла офис в Москве
В пятницу, 4 февраля, компания иновещания Германии Deutsche Welle (DW) закрыла свое бюро в Москве
Об этом идет речь на сайте DW.
Запрет на вещание выдало правительство России. По заявлению МИД РФ, такой шаг предпринят в ответ на "недружественные действия" ФРГ по запрету русского вещателя RT DE.
Министерство объявило процедуру проверки, можно ли классифицировать DW как "иностранного агента". Также планируются санкции против "представителей немецких государственных и общественных структур, причастных к ограничению вещания RT".
Генеральный директор DW Питер Лимбург назвал меры российского правительства "совершенно чрезмерной реакцией" автократического режима.
Глава Deutsche Welle пообещал, что DW обратится в суд, чтобы противодействовать принятым российской стороной мерам. У вещателя есть лицензии на вещание телеканалов DW English и DW Deutsch в России с 2005 года.
Лицензии действительны для DW English до 2025 года и для DW Deutsch до 2027 года.
- Напомним, 29 сентября 2021 года YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today на немецком языке из-за фейки о коронавирусе.
- 3 февраля 2022 г. Россия в ответ на запрет вещания канала Russia Today de объявила о прекращении вещания немецкого холдинга Deutche Welle на территории РФ.
- Немецкое правительство назвало запрет на вещание DW в России как "политическую реакцию", несравнимую с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.
- Гендиректор DW Петер Лимбург заявил, что решение о запрете вещания холдинга в России лишь усилит решимость сообщать о происходящем в этой стране.
- Латвия предложила DW перенести офис из Москвы в Ригу.
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