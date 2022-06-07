Об этом сообщает Financial Times .

По информации издания, после введения санкций в отношении России Deutsche Bank предложил работникам переехать из РФ в Берлин. Предложение приняли около половины работников и большинство из них уже переехали.

До начала войны в России в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек.

Один из собеседников издания заверил, что в банке никого не шантажировали и не заставляли уезжать из России против воли. В общей сложности из России в Германию решили переехать около 2 тыс. человек - это сотрудники Deutsche Bank и члены их семей. Все они официально иммигрировали из РФ.

11 марта Deutsche Bank объявил , что сворачивает деятельность в России.

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