Deutsche Bank вывез из РФ в Германию сотни IT-специалистов, - FT
Немецкий Deutsche Bank после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вывез в Берлин сотни российских IT-специалистов
Об этом сообщает Financial Times .
По информации издания, после введения санкций в отношении России Deutsche Bank предложил работникам переехать из РФ в Берлин. Предложение приняли около половины работников и большинство из них уже переехали.
До начала войны в России в двух центрах Deutsche Bank в Москве и Петербурге работали около 1500 человек.
Один из собеседников издания заверил, что в банке никого не шантажировали и не заставляли уезжать из России против воли. В общей сложности из России в Германию решили переехать около 2 тыс. человек - это сотрудники Deutsche Bank и члены их семей. Все они официально иммигрировали из РФ.
- 11 марта Deutsche Bank объявил , что сворачивает деятельность в России.
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