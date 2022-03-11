Deutsche Bank сворачивает деятельность в России
Этому предшествовала неопределенная политика финучреждения и громкая критика с обвинениями в поддержке российского режима
Об этом говорится в заявлении Deutsche Bank, которое он обнародовал в пятницу, 11 марта, передает Еспресо.TV.
"Мы неоднократно отмечали, что решительнее всего осуждаем российское вторжение в Украину и поддерживаем немецкое правительство и его союзников в защите нашей демократии и свободы. Уточним: Deutsche Bank существенно уменьшил свою позицию в России с 2014 года. Как и некоторые наши международные конкуренты, мы находимся процессе сворачивания нашего бизнеса в России, в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, и помогаем нашим нероссийским многонациональным клиентам в сокращении своих операций", – говорится в заявлении.
"Никакого нового бизнеса в России не будет", – отмечает Deutsche Bank.
Это заявление было обнародовано после того, как предыдущая позиция руководства банка вызвала резкую критику со стороны инвесторов и политиков, обвиняющих Deutsche Bank в тесных связях с Россией.
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