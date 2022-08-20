Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского областного совета, боец Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.

"В Харькове опасно. Я всем говорю - у кого есть возможность, у кого есть дети - уезжайте. Даже взрослому человеку, а ребенку, чтобы он слушал прилеты для психики и нервной системы - это не очень. Мой совет - выезжайте", - сказал он. он.

Дорошенко считает, что слушать и привыкнуть к звукам ракет невозможно.

"Когда нахожусь в Харькове - многие люди не учитывают воздушную тревогу, не идут в помещение. Я лично не спускаюсь в бомбоубежище, но ищу, где две стены в помещении", - подытожил депутат.