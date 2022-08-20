Детям из Харькова нужно уезжать, - депутат облсовета Дорошенко
Нужно по возможности выехать из Харькова из-за опасности обстрелов
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Харьковского областного совета, боец Нацгвардии Украины Александр Дорошенко.
"В Харькове опасно. Я всем говорю - у кого есть возможность, у кого есть дети - уезжайте. Даже взрослому человеку, а ребенку, чтобы он слушал прилеты для психики и нервной системы - это не очень. Мой совет - выезжайте", - сказал он. он.
Дорошенко считает, что слушать и привыкнуть к звукам ракет невозможно.
"Когда нахожусь в Харькове - многие люди не учитывают воздушную тревогу, не идут в помещение. Я лично не спускаюсь в бомбоубежище, но ищу, где две стены в помещении", - подытожил депутат.
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