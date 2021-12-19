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Детское Евровидение-2021 выиграла Армения, Украина заняла шестое место

19 декабря, 2021 воскресенье
20:42
Культура

Украина заняла шестое место на детском Евровидении-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победила представительница Армении Малена с песней Qami Qami ("Ветер, ветер"), набравшая 224 балла.

Украинка Елена Усенко с песней "Важіль" заняла 6-е место, получив 125 баллов.

В конкурсе приняли участие представители 19 стран, среди которых: Германия, Грузия, Польша, Мальта, Италия, Болгария, Россия, Ирландия, Армения, Казахстан, Албания, Украина, Франция, Азербайджан, Нидерланды, Испания, Сербия, Северная Македония, Португалия.

Результаты Детского Евровидения-2021 определялись суммой голосов международных зрителей (50% от общего количества баллов) и национальных жюри (50% от общего количества баллов).

 
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