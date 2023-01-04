Об этом в эфире Еспресо заявила юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

"Усыновление украинского мальчика Филиппа детской омбудсменкой РФ Марией Львовой-Беловой было незаконным даже в соответствии с российским Семейным кодексом, потому что он был на момент усыновления гражданином Украины. Только в сентябре, а усыновление состоялось в июле, он получил российский паспорт", - подчеркнула она.

По словам юриста, здесь прослеживается не только нарушение украинского законодательства, международного права, но и российского профильного законодательства.

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"Она уже такого наговорила, что однозначно не может оставаться никаких сомнений в намерениях, с которыми она это делает. Мы считаем, что Львов-Белов был назначен Путиным в октябре 2021 года с целью, чтобы передавать российских детей в российские семьи, чтобы их русифицировать . Эта политика подобна политике нацистов во время Второй мировой войны", - подытожила Рашевская.