Детская группа "Орели" проводит в Киеве импровизированные концерты, средства от которых идут украинским защитникам
Вот уже несколько недель подряд детская группа тройственных музыкантов "Орели" проводит в столице импровизированные концерты под открытым небом. Все вырученные деньги уходят украинским защитникам
За несколько выступлений детям удалось собрать 50 тыс. грн. Волонтеры собирают на дрон для друзей, служащих в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Участникам ансамбля от 11 до 19 лет и почти все они – мультиинструменталисты.
Играя в разных местах в Киеве, дети не просто развлекаются, но и собирают деньги для украинских защитников. В прошлый раз за менее чем два часа удалось получить 2 тысячи грн.
11-летний Иван — самый маленький участник команды, играет на свирели и бубне. Рассказывает, что решение помогать ВСУ стало для маленьких музыкантов общим и единодушным. Вырученные деньги планируются на покупку дрона для 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Всего на покупку "птички" нужно четверть миллиона гривен, дети собрали уже пятую часть от необходимого.
Кроме полезной инициативы, дети счастливы встретиться и пообщаться со сверстниками в эпоху онлайн-обучения. 12-летняя София в оркестре играет на бубне, девушка не киевлянка, поэтому ради выступлений выходных проезжает почти 200 километров.
Послушать народную украинскую музыку можно по субботам и воскресеньям в центре Киева, в частности на Бессарабской и Контрактовой площадях.
Присоединиться к сбору средств также можно онлайн по ссылке .
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