Детская больница под COVID, в общественный транспорт - с сертификатом. В Ривне состоялась экстренная комиссия

Таково решение областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, заседание которой проводилось сегодня, 30 октября 2021 года, передает Еспресо.TV.



Такие правила будут действовать со вторника, 2 ноября, на весь период "красной" зоны.



"Имеем стремительное распространение коронавирусной инфекции. Ежесуточно около 1000 выездов скорых, из них более 10 процентов - к ковидным пациентам. Поэтому медицинская система области должна быть в повышенной готовности, а отдельные учреждения готовы к полному перепрофилированию для оказания помощи пациентам с коронавирусом", - отметил главный медик Ривненщины Олег Вивсянник, слова которого приводятся на официальном сайте областной администрации.



"Ситуация достаточно сложная, поэтому есть потребность в принятии ряда дополнительных карантинных ограничений - ограничений на транспорте, работы рынков и мероприятий по обеспечению лечения пациентов", - прокомментировал заместитель председателя ОГА Игорь Тимошенко.



Таким образом, из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции с 1 ноября в пределах Ривненской области будут действовать существенные ограничения на регулярные и нерегулярные областные перевозки пассажиров автомобильным транспортом.



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Запрет не будет распространяться на перевозку: лиц, не достигших 18 лет; легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более пяти человек без учета детей младше 14 лет; служебным или арендованным транспортом предприятий по маршрутам движения, согласованным с патрульной полицией; при наличии у участников перевозок отрицательного результата теста на COVID-19 или ковид-сертификата с полным курсом вакцинации.

"У нас был выбор: либо запретить все перевозки, либо поступить по примеру межобластных перевозок. Чтобы избежать социального напряжения, разрешение будет действовать для вакцинированных и людей с отрицательным тестом - как водителей, так и пассажиров", - прокомментировал начальник управления промышленности и инфраструктуры ОГА Федор Мисюра.



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Комиссия рекомендовала городским и сельским советам также ввести аналогичные запреты на городские и пригородные перевозки.



Специалистам ГУ Госпродпотребслужбы в области поручено провести дополнительные проверки торговых точек и запретить деятельность рынков, не отвечающих требованиям карантина.



Решением комиссии полностью перепрофилированы для приема больных коронавирусной болезнью COVID-19: Ривненская городская больница, Сарненская ЦРБ, Костопольская многопрофильная больница интенсивного лечения, Гощанская многопрофильная больница, Дубенская городская больница.



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Контроль соблюдения мероприятий будут осуществлять ГУ Нацполиции в области и ГУ Госпродпотребслужбы, патрульная полиция, Полесское межрегиональное управление Укртрансбезопасности, райгосадминистрации, исполнительные комитеты городских, поселковых и сельских советов.



В течение выходных все центры вакцинации населения и пункты прививки будут работать.



"Из-за существенного роста количества больных и госпитализированных мы вынуждены принимать жесткие решения. Также нужно продолжать выискивать дополнительные койки в медицинских учреждениях области под ковидные. В частности, одной из таких является Ривненская городская детская больница, которая даст нам около 100 дополнительных взрослых коек. Обрабатываем готовность и других медучреждений. Активизируется работа круглосуточного штаба по противодействию коронавирусу для оперативного реагирования и эпидемических вызовов. Дорогие земляки, побороть пандемию коронавируса сможем только вместе - путем приобретения коллективного иммунитета благодаря вакцинации", - подчеркнул глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.





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