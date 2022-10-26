Когда-то давно вождь мирового пролетариата Владимир Ленин написал программную книгу о детской болезни ливизны в коммунизме. Она фактически определила доктрину большевизма как террористической идеи, отбросив всевозможные там "интеллигентские штучки" "левых", особенно за границами советской России. Но сам факт, что среди крайних леваков, которыми были коммунисты времен Ленина, нашлись еще "левее", - не какой-то парадокс, а точка зрения самого автора, который с каждым днем после победы "октября" катился в сторону красного террора.

Вчера в Соединенных Штатах раздался звонок, — еще не тревожный, — но сигнал, что среди правящей Демократической партии далеко не все разделяют позицию Джо Байдена и его команды в вопросе войны с Россией и помощи Украине. 30 конгрессменов левого крыла демократов написали президенту письмо, в котором содержалось требование пересмотра стратегии войны в Украине и прямых переговоров с Путиным. Как сообщила The Washington Post, цитируя документ, авторы считают: "Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемо для народа Украины". Среди подписавшихся фигурируют довольно уважаемые лица из Демпартии: Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар.

В Соединенных Штатах раздался звонок, — еще не тревожный, — и все же сигнал о том, что среди правящей Демократической партии не все разделяют позицию Джо Байдена и его команды в вопросе войны с Россией и помощи Украине

Впоследствии, буквально через несколько часов, письмо было отозвано с несколько странной, по-моему, аргументацией. "Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, сотрудники опубликовали его без предварительной проверки. Как глава фракции, я беру на себя ответственность за это", — отметила глава левой фракции демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал.

Ну, ок, не будем обращать внимания на процедурные мелочи. Но нужно знать, что даже в среде крупнейших сторонников Украины, объединяющей обе партии США – демократов и республиканцев, до сих пор не избавились окончательно от идеи переговоров с кровавым диктатором Путиным. И еще — эти люди, конечно, желают добра своей стране, а потому, заключают они, должны думать о предстоящих выборах. То есть, если использовать давнюю формулу, являются рафинированными политиками, но отнюдь не государственниками.

Похожие вещи происходили с демократами времен каденции Барака Обамы, при котором "дружба, мир и жвачка" с Россией достигли невиданных высот. Именно Обама инициировал так называемую "перезагрузку" отношений с Москвой, наивно надеясь на цивилизованность и демократичность своих российских визави. Зато у Путина открылось широкое окно возможностей для коррумпировки американского политического класса, а ФСБ на фоне "дружественных отношений" с ЦРУ чувствовало себя в Америке как дома.

Похожие вещи происходили с демократами времен каденции Барака Обамы, при котором "дружба, мир и жвачка" с Россией достигли невиданных высот

Байден извлек серьезные уроки из опыта младшего коллеги, и последовательно пытается избегать подобных ошибок. В отличие от "левых", он понимает, что чекистское прошлое Путина никуда не испарилось, что последователи железного Феликса не для того десятилетиями боролись с партбонзами из КПСС за власть, чтобы так легко отдать страну в жертву "прогнившему Западу". И Байден, и его Администрация – главы ЦРУ, ФБР, Пентагона – нетипично для демократов стали "ястребами" в отношениях с Кремлем. Парадокс, но современные "ослы" (символ Демпартии) исповедуют философию столба "слонов" Рональда Рейгана о России как "империи зла". Они прекрасно отдают себе отчет, что Путин мечтает отнюдь не об Украине (она просто первой случилась на его пути), а о мировой гегемонии, говоря по-ленински, об экспорте автократии и диктатуры в мир.

Путин мечтает отнюдь не об Украине (она просто первой случилась на его пути), а о мировой гегемонии, говоря по-ленински, об экспорте автократии и диктатуры в мир

"Левые", захваченные удержанием власти, не видят гораздо большей угрозы, которая сейчас затаилась даже не в России. Если упадет Украина, то Америке придется воевать за Тайвань, причем не только с Китаем, но с окрыленной победой Москвой и ее немногочисленными, зато досадными сателлитами – в том числе с Ираном. И кто знает, на чьей стороне будет выступать такой пацифистский сегодня Эрдоган.

Байден, конечно, тоже думает о выборах, по крайней мере, уже объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Однако ситуация сложилась так, что поражение Украины в войне против Путина может положить конец его намерениям. И он это отлично понимает, отказываясь говорить с Путиным, тем более за спиной Киева.

Второго Афганистана американцы ему не простят.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.