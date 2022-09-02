Децентрализация укрепила местное самоуправление: по сравнению с 2014 г. предателей сейчас меньше, - руководитель Луганского регионального офиса Программы "U-LEAD с Европой"
Руководитель Луганского регионального офиса Программы "U-LEAD с Европой" Игорь Агибалов рассказал, что децентрализация укрепила местное самоуправление, ведь по сравнению с 2014 годом среди представителей местного самоуправления в Луганской области предателей сейчас значительно меньше
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"На начало российско-украинской войны в 2014 г. был очень большой процент предателей среди представителей местного самоуправления. Свободный дух, который общины получили за последние 8 лет, позволил быстро принять решение и количество предателей сейчас минимальное - по три-четыре общины", - отметил Агибалов.
Руководитель добавил, что до реформы децентрализации ситуация была гораздо хуже.
"В 2014-м была своя практика. Но в то время не было же административно-территориальной реформы. И, к сожалению, к тому времени выехал ну, может, один глава органа местного самоуправления - это город Александровск. Большинство осталось там - администрации, райсовета" , – заметил Игорь Агибалов.
- 12 августа в эфире Эспрессо директор по науке и развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук рассказал, что децентрализация разрушила планы российских оккупантов по дестабилизации власти на местах.
- 31 августа стало известно, что Россия отправила на временно оккупированные территории Луганской области 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах и будут русифицировать украинских детей.
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