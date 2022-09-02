Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"На начало российско-украинской войны в 2014 г. был очень большой процент предателей среди представителей местного самоуправления. Свободный дух, который общины получили за последние 8 лет, позволил быстро принять решение и количество предателей сейчас минимальное - по три-четыре общины", - отметил Агибалов.

Руководитель добавил, что до реформы децентрализации ситуация была гораздо хуже.

"В 2014-м была своя практика. Но в то время не было же административно-территориальной реформы. И, к сожалению, к тому времени выехал ну, может, один глава органа местного самоуправления - это город Александровск. Большинство осталось там - администрации, райсовета" , – заметил Игорь Агибалов.

12 августа в эфире Эспрессо директор по науке и развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук рассказал, что децентрализация разрушила планы российских оккупантов по дестабилизации власти на местах.

31 августа стало известно, что Россия отправила на временно оккупированные территории Луганской области 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах и будут русифицировать украинских детей.