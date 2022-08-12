Децентрализация разрушила планы россиян по дестабилизации местных властей, - директор по науке и развитию Института гражданского общества
Директор по науке и развитию Института гражданского общества Анатолий Ткачук рассказал, что децентрализация разрушила планы российских оккупантов по дестабилизации власти на местах
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
Один из элементов децентрализации – это серьезный противовес России и российской экспансии. Ведь у нас создается новая система власти, которая имеет множество связей функционирования, как с центром – Киевом, так и с другими общинами. И когда россияне влезли на нашу территорию, то им ничего не удалось - нельзя назначить своего гауляйтера, чтобы все работало. Ведь местное самоуправление является автономным и приобрело вес - люди доверяют избранному человеку, а не назначенному администратору", - отметил Ткачук.
Эксперт добавил, что благодаря децентрализации всем общинам удалось оперативно подготовиться к сопротивлению России.
"Со времени внедрения децентрализации, общины отработали свои модели управления. Когда началась горячая фаза войны с Россией, все общины оперативно создали свои отряды самообороны, Теробороны, поставили блокпосты. Буквально за 2 дня Украина превратилась в военный лагерь для остановки агрессора", - заметил Анатолий Ткачук.
- С 24 февраля по 12 августа кафиры потеряли около 43,2 тыс военных, 1849 танков, 778 дронов и 233 самолетов.
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