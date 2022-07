В четверг, 7 июля, ночью Россия выпустила обойму ракет по Харькову. Две из них пришлись по школе-интернату для слабовидящих детей.

Накануне ракетными ударами были нанесены серьезные разрушения одной из гимназий города,

Днем ранее был разбит корпус педагогического университета им. Сковороды на Салтовке. Погиб 40-летний охранник заведения.

Среди поврежденных помещений вуза – сам корпус, библиотека, музей, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет им. Григория Квитки-Основьяненко. Пострадали близлежащие жилые дома.

Полуторамиллионный пограничный город постоянно подвергается российским бомбардировкам с 24 февраля. Но за последний месяц интенсивность обстрелов очень возросла – слишком увеличилось число ночных обстрелов.



исторический центр Харькова. Фото: Владимир Оглоблин

7 июля в Украине – праздник Ивана Купайла – один из древних, дохристианских праздников восточных славян. По традиции этой ночью обычно жгут костры и прыгают через них, водят хороводы, плетут и пускают на воду венки, собирают травы, обливаются родниковой водой, ищут "цвет папоротника".

В глубокую ночь на Ивана Купайла баллистические ракеты прилетели из пограничного Белгорода – с того края, который когда-то принадлежал Украине. Традиции празднований там сохранены, но агрессору, похоже, нужно, чтобы даже на праздники по ночам соседи-украинцы не спали – пишут харьковские пользователи соцсетей.

Факты свидетельствуют о том, что агрессор ощутимо активизирует обстрелы именно в дни государственных, религиозных, национальных праздников и исторических дат. Разрушают жилые дома, вузы, школы, больницы, детсады, торговые центры, музеи, памятники, спортивные залы и стадионы, жизненно важную инфраструктуру города.

Оккупанты "гуманно" анонсируют бомбардировку

Тенденция последнего времени – враг "анонсирует" свои намерения и накануне откровенно информирует об этом.

Так, в начале июля в РФ сообщили, что будут обстреливать многоэтажное здание на Рымарской – одной из центральных и древнейших улиц Харькова.

Именно в конкретно указанном доме, по версии российских военных "стратегов", засели украинские "нацисты" - мол, там размещены арсеналы оружия и "боевики" прикрываются, "издеваются" над людьми - не дают покинуть "опасное место".

Рымарская – в историческом центре Харькова. Здесь что ни здание – то памятник архитектуры. Совсем рядом, или в 100-500 метрах, на соседних улицах, – помещения театров, филармония, органный зал, памятники писателям, олимпийский дворец плавания, мэрия, высшие учебные заведения, гимназии, поликлиники, христианские храмы. Один из них – культовое сооружение эпохи украинского барокко 18 века. Говорят, для неуправляемых российских ракет 1000 метров туда, 1000 сюда – это норма…



дом Харьковской областной госадминистрации

Также в центре города – мужской монастырь, синагога, крупные современные торгово-развлекательные центры, одна из самых больших библиотек страны, банки, гостиницы, магазины, зоопарк, "центры принятия решений", аптеки, заведения питания.

Что еще может быть стерто ракетами

В старом, на Рымарской и новом помещениях оперного театра – в уникальных по акустическим данным залах – выступали Иван Козловский, Борис Гмыря, Иван Паторжинский, Мария Литвиненко-Вольгемут, Марк Рейзен, Михаил Гришко, Анатолий Соловьяненко, Евгения Мирошниченко, Николай Манойло , Евгений Червонюк, Мария Стефьюк, Ольга Басистюк, работал хореограф Павел Вирский.



Мемориальные таблички говорят, что в начале 20 века на сцене харьковской оперы пели, в частности, Маттиа Баттистини, Федор Шаляпин, Антонина Нежданова, Леонид Собинов, Надежда Забела-Врубель, Иван Алчевский.

Стены домов в центре Харькова и залы местных театров помнят не только артистов, музыкантов, но и голоса поэтов и писателей, в том числе и русских – Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Андрея Битова, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и многих других.



Также в центре Харькова – Дом "Слово" (его уже обстреливали россияне). В 30-х годах тогдашнего столичного города здесь проживали, в частности, Николай Хвылевой, Владимир Сосюра, Николай Кулиш, Павел Тычина, Иван Багряный, Лесь Курбас, Юрий Яновский – всего более 150 известных писателей, художников, актеров, других художников.

В самом центре города также – драматический театр, где размещался легендарный "Березиль", работали Лесь Курбас, Николай Кулиш, Амвросий Бучма и целая плеяда выдающихся режиссеров, художников, актеров, музыкантов.



разрушенное ракетами здание Харьковского университета им. Григория Сковороды

Все это, как видим, сегодня может быть разрушено или навсегда похоронено в результате бесконечных российских ракетных обстрелов, артиллерийских и авиационных ударов.

В Харькове уже судили нацистов

Примечательно, что в самом старом театральном оперном помещении на Рымарской в декабре 1943 года состоялся Харьковский трибунал – первый судебный процесс над немецкими военными преступниками.

Процесс был открытым для публики. В нем участвовали многочисленные представители иностранных изданий, в частности, корреспонденты американской "The New York Times", британских "The Times", "Санди экспресс" и "Дейли экспресс", радиовещательных компаний Франции и США.

Прокуроры и следователи Харьковщины фиксируют военные преступления России

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля по начало июля 2022 года, зарегистрировано 2 450 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Харьковской области.

Сегодня в области полностью или частично разрушены около 5 500 зданий. Из них 2 705 – это многоэтажные дома, 1 462 – частные жилые дома, 453 – учебные заведения (в том числе 219 школ, не считая двух, уничтоживших за последние дни), 96 – учреждения здравоохранения.

Эти данные представил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на сессии областного совета 4 июля.



Известно о гибели не менее 932 мирных жителей Харьковщины, из которых 45 – дети, ранены 1 743 человека (146 – дети).

Острой является проблема идентификации неопознанных тел и розыска без вести пропавших, в том числе детей, поскольку они могут находиться на оккупированных территориях или за пределами Украины. По фактам безвестного исчезновения граждан прокуратура расследует 500 дел.

Следователи Харьковщины сообщают подозрения по фактам нарушения законов и обычаев войны. Двоих преступников уже осудили. Прокуроры провели более 1 500 осмотров места происшествия, около 3 000 допросов и назначили более 2 000 судебных экспертиз. В самом Харькове произведен осмотр почти всех мест обстрелов.

По делам указанной категории сообщено о подозрении 38 лицам. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам совершения 2 368 преступлений о нарушении законов и обычаев войны военнослужащими российской армии – ст. 438 Уголовного кодекса Украины.



помещение музея Григория Сковороды Харьковской области. Фото: Сергей Козлов

Из всех этих преступлений 1 668 связаны с нападениями или бомбардировками гражданской инфраструктуры, 40 – с убийствами, 67 – незаконным лишением свободы, 112 – мародерствами и зарегистрировано три факта изнасилования.

По делам о подозрении сообщено уже девяти лицам, из которых семь – это военнослужащие Российской Федерации и два – участники незаконного вооруженного формирования так называемой ДНР. В суд направлен обвинительный акт в отношении двух лиц, по которым уже вынесен обвинительный приговор.



По данным прокурора, до сих пор неизвестно количество пропавших за время войны людей. По информации полиции, каждый день количество подобных заявлений растет. Особенно это касается оккупированных территорий.

"Увеличивается количество заявлений по поводу без вести пропавших лиц. Полиция все эти заявления фиксирует, проводим экспертизы, отбираем образцы для возможного опознания трупов, которых также остается значительное количество. Неопознанных трупов у нас почти ежедневно количество увеличивается", - информирует начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Также следователи фиксируют другие преступления, связанные с нарушением законов и обычаев войны – вывоз зерна и разнообразной, в том числе сельскохозяйственной техники русскими военными.

В частности, сообщается о вывозе около 1 500 тонн зерна из временно оккупированного поселка Макаров Богодуховского района в Россию. Из Изюмского лесного хозяйства оккупанты украли и вывезли в Россию около 100 единиц техники (транспортные средства, оборудование).

*** Пока готовился к печати этот материал, стало известно, что вечером 7 июля агрессор нанес по Харькову новые мощные удары из ракетных систем залпового огня.

"Повреждены жилые дома, гаражи, контейнеры, придомовые сооружения. В результате обстрела Немышлянского района российскими оккупантами трое гражданских погибли, пятеро – получили ранения", - проинформировал председатель ОВА Олег Синегубов.