Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Если мы говорим о ситуации в непризнанном Приднестровье, то мы знаем, что там позавчера были взрывы в так называемом Министерстве государственной безопасности, вчера были удары по телевышке, а сегодня уже была информация о стрельбе рядом с военными складами в поселке Колбасна. Это склады боеприпасов, которые были направлены для государств Варшавского договора еще в 90-х годах и их там немало. Ситуация в регионе может разворачиваться по многим сценариям. Первое, это сигнал Республике Молдова, если они будут поддерживать Украину, то получат неприятности с РФ на своей территории. Это также сигнал и граничащей с Молдовой Румынии. В самой же Молдове обострения в непризнанном Приднестровье боятся", - пояснил Герасимчук.



Герасимчук подчеркнул, что другой сценарий развития событий в непризнанном Приднестровье предполагает обращение Тирасполя к РФ по поводу усиления охраны складов с боеприпасами.



"Сейчас российские склады с боеприпасами охраняют около 1000 военных РФ. Поэтому Тирасполь может обратиться к РФ о якобы дополнительной охране для этих складов. Наблюдателей из ОБСЕ к этим складам не допускают. И мы не знаем о состоянии этих боеприпасов. По последнему, не очень оптимистическому сценарию, может быть атака на эти склады и произойдет детонация боеприпасов, тогда может образоваться техногенная катастрофа регионального масштаба. Из того, что мне говорили мои молдавские коллеги, если этот склад боеприпасов сдетонирует, то может образоваться воронка не меньше, чем от ядерной бомбы в Хиросиме", - добавил Герасимчук.

25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виноваты силы внутри региона.