Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

В Украине приступил к работе государственный портал розыска детей "Дети войны", на котором координируются усилия органов государственной и местной власти, правоохранителей и общества для помощи детям, пострадавшим из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.

"Дети войны" – это единая платформа, которая предоставляет актуальную информацию о детях, которые пострадали в результате войны, были принудительно вывезены за пределы страны или подвергнуты другим незаконным действиям. А также о тех, кого удалось разыскать и спасти.

Платформа создана Министерством реинтеграции вместе с Национальным информационным бюро по поручению Офиса Президента Украины.

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На портале каждый человек может быстро сообщить о любых фактах преступлений против детей и нарушении их прав. В частности, на сайте можно в один клик оставить информацию:⠀

о потерявшемся ребенке;

о преступлении, совершенном против ребенка;

если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;

если вам известно о факте депортации ребенка;

о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;

о других нарушениях прав ребенка во время войны.

Всех, кому известны такие факты, призывают представлять информацию на портал "Дети войны".

По состоянию на 9 ноября, по данным Офиса Генпрокурора, более 1 258 детей пострадали в Украине из-за войны, больше всего – в Донецкой области.

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