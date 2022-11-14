Дети войны: в Украине заработала единая платформа для поиска и спасения детей
В Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
В Украине приступил к работе государственный портал розыска детей "Дети войны", на котором координируются усилия органов государственной и местной власти, правоохранителей и общества для помощи детям, пострадавшим из-за полномасштабной вооруженной агрессии России.
"Дети войны" – это единая платформа, которая предоставляет актуальную информацию о детях, которые пострадали в результате войны, были принудительно вывезены за пределы страны или подвергнуты другим незаконным действиям. А также о тех, кого удалось разыскать и спасти.
Платформа создана Министерством реинтеграции вместе с Национальным информационным бюро по поручению Офиса Президента Украины.
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На портале каждый человек может быстро сообщить о любых фактах преступлений против детей и нарушении их прав. В частности, на сайте можно в один клик оставить информацию:⠀
- о потерявшемся ребенке;
- о преступлении, совершенном против ребенка;
- если вы обнаружили ребенка без сопровождения взрослых;
- если вам известно о факте депортации ребенка;
- о принудительном изменении гражданства и документов ребенка;
- о других нарушениях прав ребенка во время войны.
Всех, кому известны такие факты, призывают представлять информацию на портал "Дети войны".
- По состоянию на 9 ноября, по данным Офиса Генпрокурора, более 1 258 детей пострадали в Украине из-за войны, больше всего – в Донецкой области.
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