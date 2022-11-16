Дети во время обстрела в Киевской области нашли сбитую ракету и понесли ее в школу
В Бучанском районе Киевской области дети во время массированного обстрела 15 ноября нашли сбитую ракету и принесли ее в школу
Об этом сообщил начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов в telegram.
По его словам, в Бучанском районе в полицию, во время массированного ракетного обстрела 15 ноября, поступило сообщение от руководителя одного из учебных заведений о том, что дети по школе нашли сбитую ракету и несут ее показать.
"То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, то, что взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью – просто шокирует", - написал Небитов и выложил видео с обломком ракеты, которое сняли прибывшие по вызову полицейские.
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15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной. В общей сложности противовоздушная оборона сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также 10 дронов-камикадзе.
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