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Дети в Жмеринке провели акцию в поддержку украинских пилотов

21 июня, 2023 среда
15:31
Новости

Дети-вынужденные переселенцы и местные жители запустили в небо бумажные самолетики в честь благодарности западным партнерам за передачу самолетов F-16

Участники акции – юные волонтеры Гончаренко центра и учащиеся шахматного кружка из Жмеринки собственноручно сделали разноцветные бумажные самолетики, на которых написали пожелания Украине – "Нам нужны крылья!", "Дайте нам крылья!", "Украине нужны F-16!" – а потом запустили их в небо.

Волонтеры верят, что сила в воздухе может вернуть ход событий на фронте.

"Минобороны заявляет, что для увольнения Украины необходимо 48 истребителей F-16. И сейчас украинские пилоты уже начинают проходить обучение. Мы хотим поддержать наших защитников, показать, что ценим их, верим в них. Поэтому мы сделали около сотни бумажных самолетиков, расписали их крылья пожеланиями победы и процветания Украины. Мы запускаем в небесную лазурь наши самолетики с детскими мечтами, которые обязательно реализуются и осуществятся!"

Гончаренко центры – это крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная Алексеем Гончаренко в 2021 году для предоставления современного, качественного и доступного образования украинцам в разных уголках страны. Сейчас в более чем 20 центрах преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 г. сеть переформатировалась в волонтерские хабы, которые помогают переселенцам и военным, но продолжает работать в образовательном направлении.

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