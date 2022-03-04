"Дети в подвалах без еды и воды": Денисова заявила, что российские захватчики создают в Ворзеле гуманитарную катастрофу

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.



"Только что получила информацию о критической ситуации в г. Ворзеле, где сейчас фактически ад!" – подчеркнула она.



Оккупанты совершают преступления против человечества и человечности, стреляя по жилым домам. Мирные жители, в том числе дети, постоянно находятся в подвалах без еды и воды. Пожилые люди в доме престарелых остаются без лекарств и вещей первой необходимости.



В большинстве районов города отсутствует свет, тепло и водоснабжение. В результате постоянных обстрелов их невозможно восстановить.



Сейчас нет ни одного гуманитарного коридора для возможности уехать из города. Захватчики блокируют дорогу на выезд. Омбудсман отметила, что "все это приближает время гуманитарной катастрофы в городе".



"Призываю Международный Красный Крест и международные правозащитные организации содействовать созданию безопасной эвакуации гражданского населения в соответствии с международными гуманитарными нормами. Прошу страны-члены НАТО: закройте небо над Украиной!" – заявила Людмила Денисова.

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