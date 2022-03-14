Дети увидят пингвинов: украинские полярники проведут для малышей онлайн-уроки
Участники Украинской антарктической экспедиции расскажут о жизни и работе на ледяном континенте, а по возможности даже покажут своих главных соседей – пингвинов
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Еспресо. TV.
"В это сложное время мы очень хотим поддержать всех украинских детей, которые вынуждены видеть и переживать ужасы войны. Поэтому наши полярники со станции "Академик Вернадский" проведут для малышей ряд открытых онлайн-встреч", - говорится в сообщении.
Встречи будут проходить со вторника, 15 марта, до субботы, 19 марта, с 14:00 до 15:00 по киевскому времени. Присоединиться может любой ребенок или группа детей вместе с родителями или учителями.
Чтобы получить ссылку на ZOOM-конференцию, нужно заполнить короткую форму здесь, выбрав удобный день подключения и оставив электронную почту.
Ссылки на ZOOM будут рассылаться за несколько часов до начала по указанным в форме адресу.
- Напомним, моряки ВМС Великобритании посетили украинские полярники и выразили им поддержку
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное