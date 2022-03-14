Дети увидят пингвинов: украинские полярники проведут для малышей онлайн-уроки

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Еспресо. TV.

"В это сложное время мы очень хотим поддержать всех украинских детей, которые вынуждены видеть и переживать ужасы войны. Поэтому наши полярники со станции "Академик Вернадский" проведут для малышей ряд открытых онлайн-встреч", - говорится в сообщении.

Встречи будут проходить со вторника, 15 марта, до субботы, 19 марта, с 14:00 до 15:00 по киевскому времени. Присоединиться может любой ребенок или группа детей вместе с родителями или учителями.

Чтобы получить ссылку на ZOOM-конференцию, нужно заполнить короткую форму здесь, выбрав удобный день подключения и оставив электронную почту.

Ссылки на ZOOM будут рассылаться за несколько часов до начала по указанным в форме адресу.

Напомним, моряки ВМС Великобритании посетили украинские полярники и выразили им поддержку

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