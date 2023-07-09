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OPINION

Дети Украины во Львове. О свете в черноте войны

9 июля, 2023 воскресенье
20:00
Мнение

Третьеклассника Леню привезли на лето из Киева во Львов, к бабушке. Она с ним выходит гулять в сквер под Франковскую райадминистрацию

Это каникулы на асфальте, но есть классный нюанс – там детей полно-полно. И эта радость – быть в большой группе после заточения сначала ковидным карантином, а потом воздушными тревогами – составляющая счастливого детства. Бабушка Лени общается с мамами других детей, поэтому они знают что-то такое личное о мальчике. Как вот, он, в Киеве немножко "непослушный и даже матюкливый", боится привидений. И чтобы как-то с этим справиться, папа-военный, который привез сына во Львов, повел его на Марсово поле и рассказал о героях войны, и заодно о том, что герои, защитники Украины не могут быть привидениями – только ангелами, которые защищают нас и с небес.

Лето на улице. Второе лето под сигналы воздушной тревоги. В условно тыловом Львове детей полно – "внутренне перемещенных", "коренных" и всяких. В кругу моей внучки теперь друзья из Никополя, Запорожья, Мариуполя, Ирпеня… В прошлом году соседские мальчишки и девченки бегали между автомобилями во дворе – так, чтоб в двух шагах от укрытия, чтоб как только завоет сирена, забежать в подъезд и вниз по лестнице в подвал… Мы, взрослые, были там рядом с ними, чьи личики сосредоточенные в свете мобилок – все в гаджетах, иногда три часа подряд. Они нам сообщали, какую область, регион заливает красным, а где уже белеет, а мы горько шутили: дети войны по карте тревог учат географию Украины.

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А нынешние каникулы – в большинстве своем в сквере перед районной администрацией – дети носятся на роликах, играют в войну. Две команды и никто не хочет быть в роли "предателя". Пан Иосиф, молодой дедушка, который выгуливает двух внуков, второй и четвертый класс, подал идею сделать представление под открытым небом, на холме возле той же райгосадминистрации. Дети увлеклись, нафантазировали действо, а завершили его гимном Украины: ручки на сердце и глубокие чувства в каждом слове, каждой ноте.

Мы сблизились с семьей из Никополя, который враг не перестает обстреливать. Мама и две дочки, Ульяне семь, Соломийке – годик с хвостиком. Мечтают возвратиться домой. Соломиечка, солнышко, улыбается мне, а я говорю: "Перебудем войну, вырастешь и тебе мама расскажет, что ты училась ходить во Львове, на Западной, первые шаги, первые слова были здесь. Ульяна поехала в лагерь в Брюховичи - греко-католическая церковь заботится о детях временно перемещенных лиц.

Как дети войны и их родители будут вспоминать Львов? Мы, взрослые, говорим: мы хоть пожили, а вот детей жалко, болит душа. Как они будут вспоминать это время? Каким будет их опыт?

На эти размышления меня вдохновила встреча "Живое слово" с Андреем Содоморой, организованная Международным институтом образования и культуры в намоленном  духовном зале Юлиана Захариевича в Национальном университете "Львовская политехника". Директор МИОКа (Международный институт науки и культуры,- ред.), замечательная Ирина Ключковская, пригласила меня принять участие в обсуждении, и я размышляла, на чем сделать акцент… На том, что Содомора для Львова и львовян – гений места, и что городу везет на таких людей? Да. А что еще? О слове с акцентом на "живое", значит, речь идет о том, что сегодня, здесь и сейчас. И вот накануне мы сидели в кофейне с художницей Лесей Квик, а за кофе мы всегда вспоминаем пана Андрея, потому что их творческое сотрудничество продолжается и продолжается, и Леся выдала секрет: Андрей Александрович написал замечательную книгу для детей "Забави зі словом". Признаюсь, я заглянула в эту работу. Она легкая, светлая, удивительная.

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Это то, что особенно нужно сейчас детям войны – свет в черноте войны. Свет детства должен быть даже в темные времена. И я не постыжусь высоких слов: большая благодарность тем, кто сегодня, в тяжелое время русско-украинской войны, делает конкретные дела для детей.

Дети!

Мы не сможем оторвать их от гаджетов. Это уже образ жизни, мы должны это принять. Но хорошо, когда есть альтернатива, другой, проверенный, классический путь познания мира. Во вступлении в книгу для детей и взрослых "Скельця розмальовані" Андрей Содомора вспоминает свое бестелевизорное, безгаджетное детство - с книгой при лампе в долгие зимние вечера не было скучно. "Самым интересным, живым "экраном" было детское воображение. А пищу ему поставляла раскрытая книга... Рисунки, в основном графика и скромные цвета, только подсказывали, отмечали чем-то".

Развивать воображение. Не поддаваться клиповому мышлению. Добро, любовь, кротость, чудо света вокруг, внимание к мелочам, к душе всего живого — такова книга "Скельця розмальовані", такой будет та, которую сейчас ждем - "Забави зі словом". Хорошо, когда ребенок имеет дело с таким словом, которое закладывает устои эстетического, литературного вкуса, формирует уважение к мелочам в жизни, к месту, к земле, к стране, в которой живешь.

Книги для детей – новая грань творчества Андрея Содоморы. Профессор кафедры классической филологии ЛНУ им. Ивана Франко, автор переводов с древнегреческого произведений Менандра, Аристофана, Софокла, Эсхила, Еврипида; с латинского — произведений Горация, Овидия, Лукреция… А вот взял и решил для себя, что нужно поддержать именно детей, детей войны. Он – свет в черноте войны.

Дети – они для нас и долг, и поддержка. Они также – свет в черноте войны.

Специально для Еспресо

Об авторе. Татьяна Вергелес, журналистка, редактор.

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