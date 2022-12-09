Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Известно, что препарат станет доступен пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году. Его будут получать пациенты со СМА, которые отвечают критериям включения в программу (возраст, тип болезни и т.п.), в том числе те, которым поставили диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга. Подробные условия получения этого препарата сообщат позже.

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"Рисдиплам" – единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться дома, ведь его следует принимать орально. В мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi и Spinraza. Первый вводится до 2-летнего возраста и останавливает болезнь навсегда, два последних нужно применять на протяжении всей жизни.

Также сообщается, что в Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА — это одна из редких генетических болезней, характеризующаяся прогрессирующей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конце концов приковывает больного к инвалидной коляске и кровати. СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.

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