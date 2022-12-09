Дети смогут получать лекарства бесплатно: Украина закупит препарат против спинальной мышечной атрофии
Украина централизованно закупает препарат Evrysdi ("Рисдиплам") для лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), лекарства детям будут предоставлять бесплатно
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Известно, что препарат станет доступен пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году. Его будут получать пациенты со СМА, которые отвечают критериям включения в программу (возраст, тип болезни и т.п.), в том числе те, которым поставили диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга. Подробные условия получения этого препарата сообщат позже.
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"Рисдиплам" – единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться дома, ведь его следует принимать орально. В мире существует три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi и Spinraza. Первый вводится до 2-летнего возраста и останавливает болезнь навсегда, два последних нужно применять на протяжении всей жизни.
Также сообщается, что в Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА — это одна из редких генетических болезней, характеризующаяся прогрессирующей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конце концов приковывает больного к инвалидной коляске и кровати. СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.
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