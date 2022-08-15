Об этом в эфире Еспресо сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Министерство образования пыталось быть очень гибким в отношении того, как прописывать условия приема, понимая, сколько подростков не могут выехать. Одна из причин существования специальной сессии Национального мультипредметного теста - надежда, что еще больше участников смогут приехать на подконтрольные территории, где не ведутся активные боевые действия, где можно проводить тестирование. Кроме этого, для таких поступающих есть квота-2, которая позволит им поступить без НМТ", - отметила она.

Вакуленко отметила, что нет статистики о том, сколько таких учащихся уже сдали НМТ.

"Мы надеемся, как можно больше и что они могут это сделать в ближайшее время. Верим, что все такие дети смогут не только поступить в избранные университеты, но и учиться в безопасности и строить будущее", - подытожила педагог.