Дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте, без сдачи НМТ, - заместитель директора Центра оценки качества образования
Одна из причин существования специальной сессии Национального мультипредметного теста – надежда, что еще больше участников смогут приехать на подконтрольные территории
Об этом в эфире Еспресо сказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
"Министерство образования пыталось быть очень гибким в отношении того, как прописывать условия приема, понимая, сколько подростков не могут выехать. Одна из причин существования специальной сессии Национального мультипредметного теста - надежда, что еще больше участников смогут приехать на подконтрольные территории, где не ведутся активные боевые действия, где можно проводить тестирование. Кроме этого, для таких поступающих есть квота-2, которая позволит им поступить без НМТ", - отметила она.
Вакуленко отметила, что нет статистики о том, сколько таких учащихся уже сдали НМТ.
"Мы надеемся, как можно больше и что они могут это сделать в ближайшее время. Верим, что все такие дети смогут не только поступить в избранные университеты, но и учиться в безопасности и строить будущее", - подытожила педагог.
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