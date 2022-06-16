Дети, рожденные в оккупированном Херсоне, автоматически получат российское гражданство, - оккупационные власти
Глава оккупационных властей в Херсоне сообщил российскому СМИ, что младенцы будут автоматически получать российское гражданство. Детей-сирот также зарегистрируют, как граждан России
Об этом пишет The New York Times.
"Дети, родившиеся после 24 февраля в Херсонской области, автоматически получат гражданство Российской Федерации", – сказал глава оккупационных властей в Херсоне Кирилл Стремоусов.
По его словам, дети-сироты также будут зарегистрированы как граждане России.
Издание сообщает, что такое решение приняли после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об ускорении процесса получения гражданства для украинцев, проживающих на оккупированных территориях, а местные власти начали выдавать российские паспорта местным жителям.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска планируют остаться в Херсоне.
"Россия активизировала перемещение семей оккупационных войск в захваченные украинские населенные пункты, в том числе в город Херсон. Новоприбывшие, или так называемые "российские мигранты", незаконно заселяются в выехавшие свободные дома и квартиры граждан Украины", - сказала она.
The New York Times отмечает, что украинские партизаны на оккупированных территориях усложняют планы кремля. Сообщается, что они помогали направлять украинским военным удары в тылу врага, а школьные учителя отказывались преподавать российские программы. Также многие отказываются работать на местные власти, которые поддерживают Россию.
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