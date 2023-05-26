Об этом сообщил 26 мая в telegram-канале директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

"Почтовый блок под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего", предзаказ на который мы запускаем сегодня, несет в себе большое послание - будущее Украины будет только желто-голубым. Каждый эскиз передает голос маленьких художников, через свои работы транслирующих веру в будущее и будто даже проговаривают, что нам, взрослым, нужно еще больше оптимизма", - говорится в сообщении.

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Оформить предзаказ на новую почтовую марку и открытку и конверт "Первый день" можно по ссылке .

"А с 1 июня блок можно будет приобрести во всех отделениях, в нашем онлайн-магазине, маркетплейсах eBay и Amazon. Марка благотворительна, а средства пойдут на поддержку тех детей, кому сегодня труднее всего, кто потерял своих родителей", - добавил он.