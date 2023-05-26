"Дети Победы рисуют Украину будущего": Укрпочта открыла предзаказ почтового блока
Укрпочта открыла предзаказ почтового блока "Дети Победы рисуют Украину будущего" ко Дню защиты детей
Об этом сообщил 26 мая в telegram-канале директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
"Почтовый блок под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего", предзаказ на который мы запускаем сегодня, несет в себе большое послание - будущее Украины будет только желто-голубым. Каждый эскиз передает голос маленьких художников, через свои работы транслирующих веру в будущее и будто даже проговаривают, что нам, взрослым, нужно еще больше оптимизма", - говорится в сообщении.
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Оформить предзаказ на новую почтовую марку и открытку и конверт "Первый день" можно по ссылке .
"А с 1 июня блок можно будет приобрести во всех отделениях, в нашем онлайн-магазине, маркетплейсах eBay и Amazon. Марка благотворительна, а средства пойдут на поддержку тех детей, кому сегодня труднее всего, кто потерял своих родителей", - добавил он.
- 11 апреля Укрпочта заявила о выпуске первой NFT-марки в Украине.
- 12 апреля сообщалось, что к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
- Укрпочта 21 апреля запустила марки с писанками регионов Украины. В частности, дополнила свою коллекцию почтовых марок с писанками разных регионов Украины. К ней присоединились марки с писанками Покуття и Гуцульщины.
- 2 мая Укрпочта объявила о начале голосования за новую марку ко Дню защиты детей.
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