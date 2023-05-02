"Дети победы рисуют Украину будущего": открыли голосование за новую марку
Во вторник, 2 мая, Укрпочта объявила о начале голосования за новую марку ко Дню защиты детей
Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .
"За более чем год войны Укрпочта уже выпустила 2 марки, которые были созданы детьми: "Украинская Мечта" и "Победного Нового года!". Пришло время следующей", - написал гендиректор.
Сообщается, что новая марка будет называться "Дети Победы рисуют Украину будущего", которую выпустят к Международному дню защиты детей.
Экспертная команда посмотрела 350 конкурсных эскизов детей: "Мы с командой теперь точно знаем, какой наши дети видят Украину будущего. Свободной, яркой, желто-голубой, инновационной".
Из всех рисунков было выбрано семь финальных, теперь выбирать лучшие будут украинцы.
Голосование продлится до 4 мая в приложении Действие и на официальных страницах Укрпочты.
Смелянский также анонсировал "сюрприз" 4 мая.
- 11 апреля Укрпочта заявила о выпуске первой NFT-марки в Украине.
- 12 апреля сообщалось, что к годовщине выпуска марки "Русский военный корабель, иди...!", Укрпочта выпустила еще 1000 экземпляров, чтобы собрать средства на дроны для ВСУ.
- Укрпочта 21 апреля запустила марки с писанками регионов Украины. В частности, дополнила свою коллекцию почтовых марок с писанками разных регионов Украины. К ней присоединились марки с писанками Покуття и Гуцульщины.
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