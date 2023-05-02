Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"За более чем год войны Укрпочта уже выпустила 2 марки, которые были созданы детьми: "Украинская Мечта" и "Победного Нового года!". Пришло время следующей", - написал гендиректор.

Сообщается, что новая марка будет называться "Дети Победы рисуют Украину будущего", которую выпустят к Международному дню защиты детей.

Экспертная команда посмотрела 350 конкурсных эскизов детей: "Мы с командой теперь точно знаем, какой наши дети видят Украину будущего. Свободной, яркой, желто-голубой, инновационной".

Из всех рисунков было выбрано семь финальных, теперь выбирать лучшие будут украинцы.

Голосование продлится до 4 мая в приложении Действие и на официальных страницах Укрпочты.

Смелянский также анонсировал "сюрприз" 4 мая.