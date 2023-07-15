Дети, лето, каникулы в школе, у школьников отдых, у малышей свои развлечения... Все это правильно, но при чем здесь война? Если не смотреть новости, не читать газеты, не слушать радио и выйти во двор у нас, как раньше, совсем мирная жизнь. Солнышко светит, бегают дети, шумят и не слышно сирен.

Нам повезло на Западе Украины с географией, наше счастье в том, что мы далеко от фронта и наши города не уничтожены так, как на далеком Востоке, Юге или Севере. Нас не бомбили, не обстреливали градами, торнадо и ураганами. Сюда не прорывались вражеские ДРГ, мы не знаем, не видели, что такое артобстрел всю ночь, весь день, что такое танки на улицах, что такое вражеский солдат, оккупант.

У нас нет войны? Но так не бывает, быть не может.

Война здесь, она в каждом дворе, она в нашей жизни. Если дети, очень маленькие, этого не знают, то об этом знают старшие дети и их родители. Страх, жертвы войны, смерть, ранение, армия, оружие, повестка, сирены тревоги, контрнаступление, ракеты, шахеды... Теперь эти слова, которые часто, слишком часто, слышны среди взрослых людей, потом повторяют дети. Старшие все понимают. Младшие? Младшие, они там, во дворе, играют, у них продолжается вечная сказка детства. Все остальные, старшие дети?

Отдых, пляж, лагерь, море, галька, песок – всего этого не стало. Забудьте. Забудьте о поездках на Юг в сторону Азовского, Черного морей. Чем ближе к Востоку, тем ближе к аду, хаосу, ужасу войны.

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Там нет оттенков. Там ужасно. Физически. Живой или нет. Жизнь черно-белая буквально. Пожарища, света нет, даже днем. Там не живут, выживают. Там, в этих городах, где падают бомбы, где стрельба, где развалины, где на улицах почти нет людей, прохожих, еще живут люди. Живут, потому что альтернативы нет, альтернатива – это смерть. Наши люди и земля.

Убедить себя, что у нас нет войны, а есть картинка, видео или текст на экране? И вообще все это там, где-то далеко, не у нас здесь, на Западе Украины. Там, где-то далеко, убивают людей, как это было с АТО...

На этот раз не выйдет. Ракеты долетают сюда, в каждом городе и селе есть аллеи павших героев. У каждого, в каждой семье теперь есть ушедший на войну, родной, близкий, знакомый. Кто-то пошел и дальше воюет, кто-то ушел и не возвратился, погиб. Это не АТО, это война и нужно быть готовым, что завтра война придет сюда прямо к нам, на порог, на Запад страны.

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Да, кажется, возникает иллюзия, что у нас, в далекой провинции, на крайнем Западе нет войны и никто не стреляет, разве что на кладбище, где хоронят солдат. Очередь из АК, салют...

"Mortui sunt, ut liberi vivamus" – они умерли, чтобы живые были свободны, мы были свободны, чтобы их дети, наши дети не видели, не слышали, не знали, что такое война.

Погибли, чтобы их дети, наши дети могли спокойно играть у себя во дворе, гулять по улице, есть мороженое, кричать, бегать и резвиться, мирно спать в колясках, на руках своих матерей, чтобы еще долго оставались детьми, не становились в мгновение ока, в один вечер, день, ночь, такими взрослыми. Пережив авиаудар по собственному дому, пережив смерть всех, кого знали, любили, став свидетелями уничтожения родного города. Пережив, выжив, став взрослыми, потеряв все, прошлое, детство, наивность и веру в сказки,

Специально для Еспресо

Об авторе. Майкл Мышкало (Михаил Мышкало), журналист, писатель

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