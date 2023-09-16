Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Дети, которых Украина вернула после похищения Россией, рассказали свои истории в Гааге

Дети, которых Украина вернула после похищения Россией, рассказали свои истории в Гааге

16 сентября, 2023 суббота
00:56
Война с Россией

Шесть детей, вернувшихся в Украину после принудительной депортации Россией, встретились с европейскими лидерами в Гааге, чтобы лично рассказать свои истории и привлечь внимание к нарушениям прав детей, совершенных Россией

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Детей сопровождала украинская делегация, в состав которой вошли Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич и соучредительница организации Orphans Feeding Foundation Мариам Ламбер.

Встречи проводили министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, представители Комитета иностранных дел нидерландского парламента, член Европейского парламента Катарина Ринзема и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис.

В рамках своей миссии украинская делегация предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей Российской Федерацией, включая механизмы, стоящие за международным преступлением России. Представители нидерландской стороны лично услышали ужасающие истории насильственной депортации шестерых детей.

Во время разговора с украинской делегацией госпожа министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот озвучила намерение Нидерландов поддержать Украину в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК. Используя экспресс-тесты ДНК, Нидерланды стремятся помочь Украине создать базу данных ДНК, которая позволит быстро устанавливать родственные связи детей, похищенных Россией, и способствовать их скорейшему возвращению в свои семьи.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

С марта, когда был создан Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, в Украину из России вернули в общей сложности 386 несовершеннолетних.

Нидерланды
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Хмельниччина
15 сентября, 2023 пятница
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
збитий "Шахед"
15 сентября, 2023 пятница
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
01:52
Оксана Маркарова
США с начала полномасштабной войны в Украине ввели 50 пакетов санкций против РФ, - Маркарова
01:24
США предоставили Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя
00:50
Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт
00:28
Депутат госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками
2023, пятница
15 сентября
23:53
Игорь Коломойский
Коломойскому избрали меру пресечения в связи с новым подозрением - залог увеличили до более 3,8 млрд грн
23:50
Обновлено
Киев поприветствовал решение Еврокомиссии не продлевать ограничения на экспорт украинского зерна. Несколько стран заявили, что пролонгируют эмбарго
23:36
Полтавский горсовет призвал ВРУ и президента ограничить деятельность УПЦ МП на территории Украины
23:29
Сборная Украины уничтожила Бельгию в отборе на ЧМ по футзалу
23:22
Эксклюзив
Военный эксперт Грабский ответил, обострится ли конфликт между Россией и НАТО, если Румыния будет сбивать беспилотники
22:59
Директор лицея в Житомире заставляла учеников носить форму: начали служебное расследование
22:52
Партизаны взорвали два грузовика с оккупантами в Геническе, - движение АТЕШ
22:46
Аналитика
Между польским эмбарго и российскими атаками на порты: что будет с экспортом украинского зерна
22:07
ЮНЕСКО внесла Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список наследия, находящегося под угрозой
22:02
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
21:59
Более 10 танков Abrams в ближайшие дни поступят в Украину, - Данилов
21:53
Шуфрич
Суд избрал меру пресечения Шуфричу
21:39
На очередной Ставке Зеленскому доложили о ситуации на фронте и оружии
21:38
Обновлено
"Заря" проиграла "Металлисту 1925. Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
21:21
Эксклюзив
"У Путина есть возможность затянуть войну": Чалый о перспективе сотрудничества РФ и Северной Кореи
21:13
Обновлено
В Белом доме подтвердили запланированную встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
21:02
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение Черноморского флота РФ и продвижение ВСУ возле Бахмута: военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:26
Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства
20:17
Ученые из Китая объяснили, в чем может быть опасность недосыпания
20:06
Обновлено
Рамзан Кадыров
Кадыров находится в тяжелом состоянии, - разведка
20:01
OPINION
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
19:59
Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки, - Генштаб
19:45
Обзор
К чему здесь настоящая королева Дании: что посмотреть на выходные
19:41
Латвия
Сейм Латвии утвердил новое правительство
19:20
"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны
19:18
ФРГ обсуждает с партнерами, которым предоставила системы ПВО IRIS-T, передачу их Украине - немецкий депутат
19:00
Обзор
Победные новости 569 дня войны: освобождение Андреевки и атака украинских дронов по российскому ракетному кораблю
18:49
Россияне в оккупированном Мариуполе уничтожили все детские отделения больниц
18:35
На выезде из Крыма в РФ застряли 750 автомобилей
18:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:05
Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн: в чем причина
18:04
Эксклюзив
Нардеп Синютка: дело Коломойского будет лакмусовой бумажкой для власти по борьбе с коррупцией
18:04
OPINION
К "зерновому демаршу" Польши могут присоединиться другие страны ЕС
17:59
"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"
17:58
Собрал более 3 млн грн для ВСУ: 9-летнего волонтера наградили грамотой от Залужного
17:52
Обновлено
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV