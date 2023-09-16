Дети, которых Украина вернула после похищения Россией, рассказали свои истории в Гааге

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Детей сопровождала украинская делегация, в состав которой вошли Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич и соучредительница организации Orphans Feeding Foundation Мариам Ламбер.

Встречи проводили министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, представители Комитета иностранных дел нидерландского парламента, член Европейского парламента Катарина Ринзема и секретарь Международного уголовного суда Питер Льюис.

В рамках своей миссии украинская делегация предоставила информацию о принудительном перемещении украинских детей Российской Федерацией, включая механизмы, стоящие за международным преступлением России. Представители нидерландской стороны лично услышали ужасающие истории насильственной депортации шестерых детей.

Во время разговора с украинской делегацией госпожа министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот озвучила намерение Нидерландов поддержать Украину в новом проекте по воссоединению семей с помощью ДНК. Используя экспресс-тесты ДНК, Нидерланды стремятся помочь Украине создать базу данных ДНК, которая позволит быстро устанавливать родственные связи детей, похищенных Россией, и способствовать их скорейшему возвращению в свои семьи.

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно известно о более 19,3 тыс. детях, которых депортировали россияне. А 29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возможность возвращения украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции , осуждающей похищение украинских детей Россией и называющий действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.

С марта, когда был создан Координационный штаб по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, в Украину из России вернули в общей сложности 386 несовершеннолетних.