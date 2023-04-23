Об этом пишет BBC , ссылаясь на сообщение регистрационной службы окружного совета.

"Коронация короля Чарльза III станет историческим событием, а для родителей тех младенцев, которые родятся в этот день, это будет еще более памятное время", – сказал советник Саймон Тагг.

Отмечается, что семьи смогут получить кружки, обратившись в совет после коронации.

"Люди по всему Стаффордширу будут смотреть коронацию по телевизору, собираться с соседями и друзьями и посещать специальные мероприятия, чтобы отметить это событие. Это будут действительно незабываемые выходные и отличный шанс для сообществ собраться вместе и отпраздновать момент в истории", - говорится в сообщении.

ВВС также напоминает, что дети, рожденные в день коронации королевы Елизаветы II 2 июня 1953 года, также получали серебряные памятные кружки в честь этого события.