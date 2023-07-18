Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Татуся Бо).

По ее словам, молодое поколение украинцев несет образовательные потери в результате полномасштабного вторжения.

Поэтому стараюсь развивать направление образовательной поддержки для детей из семей павших воинов и пленных украинцев. Когда папа или мама в плену или погибли, не у каждого ребенка найдется мотивация учиться. Не все могут позволить хорошее образование. Кто-то жил в цветущем Мариуполе, а теперь потерял дом.Переезжают в село, где ближайшая школа - до девяти классов.И надо за 30 километров ехать автобусом.Многие регионы в течение прошлого года предлагали только дистанционное образование.И не везде это делали должным образом.Поэтому фонд "Мрия" приглашает детей изучать английский язык, программирование, учащихся выпускных классов - проходить курс подготовки к экзаменам", - отметила Татуся Бо.



















Фото: www.facebook.com/mriya.foundation

По словам волонтера, в обучении детей следует делать акцент на точные науки из-за серьезного дефицита в стране строителей и инженеров. Каждый год эти образовательные направления теряют популярность, а через пять-шесть лет запрос на специалистов будет колоссальным.

"Минобразования все это время занималось профанацией, образование выжило исключительно на героических педагогах. Они вели уроки по укрытиям, возле своих разбомбленных домов. Украинский язык преподавали из оккупации, подпольно. Это героические люди. У нас в МОН была серьезная болезнь - Шкарлетт. Его больше нет, но реформ и подвижек пока тоже", - подытожила исполнительный директор фонда "Мрия”.