Дети-беженцы с Луганщины отметили День вышиванки в Словении
Воспитанники Луганского областного дома ребенка №2, которых эвакуировали из Северодонецка, отметили День вышиванки в Словении
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Воспитанников Луганского областного дома ребенка №2 эвакуировали из Северодонецка еще 24 февраля. Для них и коллектива воспитателей созданы комфортные условия на западе Украины. А старшие дети сейчас находятся на оздоровлении в Словении", - написал он.
- Всемирный день вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этом году этот праздник пришелся на 19 мая.
- В Черкассах боец ТрО вместе с местными художниками создали первую в мире боевую вышиванку.
- В Черновцах ко Дню вышиванки воссоздали вышитую рубашку Степана Бандеры. Львовская мастерица создала ее по единственному оцифрованному фото Бандеры в семье.
- Пес Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.
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