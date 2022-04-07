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Главная война с Россией Детей, вывезенных из Украины на территорию "Л/ДНР" и России, хотят раздавать российским семьям, - Детский Омбудсмен

Детей, вывезенных из Украины на территорию "Л/ДНР" и России, хотят раздавать российским семьям, - Детский Омбудсмен

7 апреля, 2022 четверг
21:47
война с Россией

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила о еще одном нарушении Россией норм Конвенции ООН о правах ребенка

Об этом Дарья Герасимчук написала в Facebook.

"Ко мне поступают многочисленные сигналы, что российские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят россиянам усыновлять украинских детей по упрощенной процедуре, - написала Детский Омбудмен Украины. - Детей, вывезенных на территорию "Л/ДНР" и РФ хотят раздавать российским семьям. Об этом пишут российские СМИ".

Дарья Герасимчук процитировала пост об "усыновлении сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту" ... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного попечительства.
Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса".

Советник-уполномоченный президента Украины отметила, что такое усыновление - это нарушение прав ребенка, в частности нормы Конвенции ООН о правах ребенка. Принудительная же депортация гражданского населения (в этом случае детей никто не спрашивал о желании переселения) запрещена Женевской Конвенцией от 1949 года.

"Согласно требованиям ст. 283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей–граждан Украины должно происходить с согласия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей. В Украине таким органом является Национальная социальная сервисная служба Украины, - указывает Дарья Герасимчук. - Усыновление иностранцами без согласования с официальными органами Украины является незаконным".

Детский омбудмен Украины напомнила, что в 2014 году Россия уже реализовала проект "Поезд надежды". Тогда из Москвы в разные регионы России отправлялся специальный поезд с желающими усыновить ребенка. В том же 2014 году такой поезд приезжал в оккупированные Россией Севастополь и Симферополь.

"Совместно с Омбудсманом Людмилой Денисовой и Офисом Генерального прокурора Ирины Венедиктовой объединяем усилия для предотвращения этого противоправного преступления", - подытожила Дарья Герасимчук.

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