Детей в школе заставляют подписывать тетради: "Мариуполь, Ростовская область" - советник мэра Мариуполя

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В школе дети уже подписывают тетради "Мариуполь. Ростовская область". Что тут скажешь. Вскоре после победы дети в Ростове и Таганроге будут подписывать тетради "Таганрог Мариупольской ОТГ Мариупольского района Азовской области, Украина"", - написал Андрющенко.

Также он добавил, что псевдо мэр, гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко на встречах с мариупольцами по вопросу территориального подчинения неоднократно отмечал, что "Мариуполь будет присоединен к Ростовской области на России".

Напомним, российские оккупанты планируют провести в блокадном Мариуполе пропагандистский "пресс-тур" с лояльными России западными "журналистами"

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