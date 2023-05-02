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Детей в Мариуполе заставляют писать письма благодарности оккупантам

2 мая, 2023 вторник
15:08
Война с Россией

Школьникам во временно оккупированном Мариуполе дали задание написать благодарственные письма российским военным. Учителя дали шаблон, по которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию"

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечено, что соответствующую задачу получили учащиеся старших классов временно оккупированного региона.

"Учителя дали шаблон, по которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей именно от российских обстрелов. Невероятный цинизм окупантов", - говорится в сообщении.

Также в Мариуполе оккупанты ввели новый список обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования.

"Мариупольские ученики теперь должны читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и "Как закалялась сталь" Николая Островского", - отметили в городском совете.

лист-подяка за "СВО"

  • Лидер террористической "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о создании и начале работы призывных комиссий во временно оккупированном Мариуполе.
Украина
Мариуполь
оккупированные территории
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