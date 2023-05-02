Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечено, что соответствующую задачу получили учащиеся старших классов временно оккупированного региона.

"Учителя дали шаблон, по которому каждый ученик должен поблагодарить за "специальную военную операцию". И это должны писать дети, многие из которых потеряли близких, родных или друзей именно от российских обстрелов. Невероятный цинизм окупантов", - говорится в сообщении.

Также в Мариуполе оккупанты ввели новый список обязательных книг для изучения в заведениях среднего образования.

"Мариупольские ученики теперь должны читать "Молодую гвардию" Александра Фадеева, "Брестскую крепость" Сергея Смирнова и "Как закалялась сталь" Николая Островского", - отметили в городском совете.