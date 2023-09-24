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Детей учат рыть окопы, бросать гранаты и стрелять: российские школы становятся все более милитаризованными - CNN

24 сентября, 2023 воскресенье
09:01
Война с Россией

В школах на всей территории России прославляют службу в вооруженных силах, создают "добровольные роты" подростков, переориентируют обучающую программу, указывающую на то, еще детей готовят к войне

Об этом сообщает CNN.

Российские детские сады привлекают детей дошкольного возраста надевать военную форму и участвовать в маршах, а подростков учат рыть окопы, метать гранаты и стрелять настоящими патронами.

Все это указывает на усиление милитаризации государственных школ, которая особенно активно началась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но произошло это не из-за спонтанной вспышки патриотического чувства, а из-за указаний правительства РФ.

Министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что сейчас в российских школах и вузах действует около 10 тысяч "военно-патриотических" клубов, в работе которых принимают участие четверть миллиона человек, еще является частью многосторонней работы, которая включает коренной пересмотр школьной программы, проведение язычных занятий по военно-патриотическим ценностям, обновление исторических книг, акцентирующих на русской армии.

Изменения в учебники

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в школах нового обязательного курса "Основы безопасности и обороны Отечества". В рамках этого закона Минобразования РФ создало дополнительную программу, включающую экскурсии по воинским частям, военно-спортивные игры, встречи с военнослужащими и ветеранами, обучение на беспилотниках, а военные офицеры и инструкторы будут обучать учеников старших классов применять боевые патроны "исключительно на огневом рубеже". Эта программа будет введена в 2024 году, она имеет целью предоставить "понимание и принятие эстетики военной формы, ритуалов и боевых традиций", сообщает росСМИ.

Меняют учебники и о современной истории, например, учебник "История России" теперь имеет на обложке Крымский мост и новый раздел, посвященный новейшей истории Украины, включающий разделы "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Россия — страна героев".

Учебник подает нарративы, что Украина "открыто заявила о желании получить ядерное оружие", а против России введены "беспрецедентные санкции, поскольку Запад всячески пытается обрушить российскую экономику".

Таким образом, книга является элементом пропаганды и вызывает чувство исторического образа среди русских детей, создавая образ борьбы за выживание нации. Путин лично возглавил кампанию по воспитанию патриотизма в российских школах.

Детей учат использовать оружие

Опрос CNN в России показал, что дети в возрасте семи-восьми лет получают базовую военную подготовку. В Белгороде дети дали себе позывные и прошли курс по использованию автоматического оружия, сбору пулемета и преодолению полосы препятствий.

В мае этого года в Краснодаре дети младшей школы маршировали в армейской форме и имитировали содержание автоматического оружия, а на параде в городе Вологда девочка отсалютовала и сказала чиновнику: "Товарищ командующий парадом! Парад готов. Я командир Ульяна Шумелова". Такие мероприятия проходят по всей территории России.

На таких мероприятиях РФ отмечает символизм того, что называет "Специальной военной операцией" в Украине. К примеру, в Астрахани дети, одетые в форму, имели игрушечную военную технику, украшенную буквой "Z", которую используют для демонстрации поддержки войны в Украине.

Детей готовят к службе в армии

Власти РФ вынуждают детей вносить и практический вклад в военные действия. Правящая партия "Единая Россия" запустила во Владивостоке программу, в рамках которой школьники шьют штаны и кепки для солдат по образцу партии, а во Владимире дети шили балаклавы для военных на уроках труда в рамках акции "Шьем для своих".

Студентам техникумов поручено изготовлять мобильные печи и окопные свечи для российских военных, в Уссурийске поощряют шить повязки "Свой-чужой" для Северного военного округа, а в Бурятии на Дальнем Востоке дети-сироты шили амулеты "на счастье" воюющим в Украине. Все эти мероприятия освещаются как часть усилий по сплочению патриотического духа.

Военно-спортивные игры

Недавно завершился окружной финал в Оренбургской области, где 180 спортсменов, в том числе из незаконно аннексированных областей Украины, приняли участие в соревнованиях по метанию гранаты, строевой, преодолению полосы препятствий и сбору автомата Калашникова, складского снаряжения и военно-исторической викторине.

Минобороны называет цель как "воспитание чувства взаимопомощи и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка молодого поколения к службе в ВС РФ".

Военные, которые были на войне в Украине, посещают и школы. В Бурятии дети рассказывали о визите раненого солдата, заявившего, что воевал с польскими наемниками в Украине, и сказал, что сами украинцы "не хотят воевать и их заставляют".

Учителя, которые скептически относились к переменам, были уволены, а, например, директор школы в Перми ушла в отставку после критики провоенных активистов, потому что она не хотела проводить занятия о "СВО". Часть родителей высказывается против, но большинство по результатам опроса поддерживает военно-патриотическую кампанию. Пропагандистское информационное агентство РИА Новости сообщило, что согласно опросу, 79% родителей поддерживают показ детям видео о войне.

  • В Москве показали новые учебники по истории, в которых полностью переписали главы, начиная с 1970-х годов, а также добавили новый – о войне в Украине, которую называют "специальной военной операцией"
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російська армія
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