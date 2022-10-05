Детей Пугачевой и Галкина травят в школе за политическую позицию родителей
Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что семья певицы уехала из России из-за буллинга детей
Об этом Любовь Аксенова рассказала в комментарии российским СМИ.
Аксенова отметила, что близнецов Пугачевой и Максима Галкина начали донимать вопросами о политической позиции отца относительно развязанной Россией войны в Украине. Чтобы уберечь своих детей, Алла Борисовна решила переехать с ними в Израиль.
"Дети, для которых она хотела покоя. Ведь они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, травить. "А где твой папа, а что?" Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают", - рассказала Аксенова.
- 29 сентября 2022 года российская певица во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.
- Кроме того, артистка выставила на продажу особняк в Подмосковье
- В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.
- Впоследствии в России внесли Максима Галкина в список "иноагентов". А Алла Пугачева попросила российскую власть также внести ее в этот список
- В начале октября Пугачева назвала россиян рабами и порадовалась, что ее ненавидят.
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