Детей, прибывших в Россию из ОРДЛО, отправили в лагеря на Камчатку

Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает ТАСС.

Напомним, 26 июня минобороны РФ заявило о депортации 2 млн украинцев, в том числе – более 300 тыс детей.

Всего на Камчатку с территории ОРДЛО привезли 23 детей. Для детей, родители которых воюют против Украины, на Камчатке придумали специальную "военно-патриотическую смену на базе оздоровительного лагеря "Гагарин".