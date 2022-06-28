G7 и ООН отреагировали на ракетный удар по Кременчугу: нападения на мирных жителей являются военным преступлением, Путин будет привлечен к ответственности
Детей, прибывших в Россию из ОРДЛО, отправили в лагеря на Камчатку
Детей с оккупированной территории Донецкой и Луганской областей направят в "оздоровительные лагеря" на Камчатке
Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает ТАСС.Всего на Камчатку с территории ОРДЛО привезли 23 детей. Для детей, родители которых воюют против Украины, на Камчатке придумали специальную "военно-патриотическую смену на базе оздоровительного лагеря "Гагарин".
- Напомним, 26 июня минобороны РФ заявило о депортации 2 млн украинцев, в том числе – более 300 тыс детей.
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