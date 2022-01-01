Детей нужно воспитывать на примере КГБиста, застреленного оппозиционером во время облавы, - Лукашенко

Об этом он сказал во время выступления с новогодним поздравлением, текст которого размещен на сайте самопровозглашенного правителя страны, передает Еспресо.TV .



"Мы будем воспитывать сыновей в памяти бойца группы "Альфа" (КГБ Республики Беларусь – ред.), который с честью выполнил свою последнюю задачу.



Все они – ровесники нашей независимости, сильны, смелы, любят свою Родину, настоящие герои современной Беларуси.



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Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души.



...Поэтому 2022 год станет Годом исторической памяти", - заявил Лукашенко.

28 сентября 2021 года программист из Минска, противник режима Лукашенко Андрей Зельцер застрелил бойца "Альфы", во время штурма дома, в котором он находился вместе с женщиной.

В квартиру врывались несколько вооруженных лиц в штатском.

Зельцер стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья.

Ответным огнем сотрудники КГБ убили Зельцера.