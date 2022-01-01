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Детей нужно воспитывать на примере КГБиста, застреленного оппозиционером во время облавы, - Лукашенко

1 января, 2022 суббота
14:00
Мир

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко провозгласил новый 2022 год Годом исторической памяти

Об этом он сказал во время выступления с новогодним поздравлением, текст которого размещен на сайте самопровозглашенного правителя страны, передает Еспресо.TV .

"Мы будем воспитывать сыновей в памяти бойца группы "Альфа" (КГБ Республики Беларусь – ред.), который с честью выполнил свою последнюю задачу.

Все они – ровесники нашей независимости, сильны, смелы, любят свою Родину, настоящие герои современной Беларуси.

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Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души.

...Поэтому 2022 год станет Годом исторической памяти", - заявил Лукашенко.

  • 28 сентября 2021 года программист из Минска, противник режима Лукашенко Андрей Зельцер застрелил бойца "Альфы", во время штурма дома, в котором он находился вместе с женщиной.
  • В квартиру врывались несколько вооруженных лиц в штатском.
  • Зельцер стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья.
  • Ответным огнем сотрудники КГБ убили Зельцера.

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Александр Лукашенко
новости Беларуси
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